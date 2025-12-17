विज्ञापन

यूट्यूब पर इस रोमांटिक कॉमेडी को कोई नहीं दे पा रहा टक्कर, यूट्यूब पर 650 मिलियन व्यूज के पार

साउथ की फिल्मों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. अभी नहीं शुरू से ही इन फिल्मों को बहुत पसंद किया गया है. साउथ की फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन को बहुत पसंद करते हैं.

Most Watched film on youtube: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म में से एक, रोमांस ऐसा बार-बार देखेंगे

Hello Guru Prema Kosame Full Hindi Dubbed Movie: साल 2025 में धुरंधर देखी, सैयारा देखी और छावा भी देखी. फिल्मों में एक्शन से लेकर रोमांस और जांबाजी देखने को मिली. लेकिन इन सबके बीच साउथ की फिल्मों का क्रेज भी कम नहीं हुआ है. जिसकी मिसाल कांतारा चैप्टर 1 है. जो साल की अभी तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है. हालांकि अब साउथ की फिल्में हिंदी भाषा में भी सिनेमाघरों में रिलीज होती थीं मगर पहले के समय में फिल्में टीवी पर या यूट्यूब पर डब्ड वर्जन देखने को मिलता था. साउथ की एक ऐसी ही फिल्म है जिसके यूट्यूब पर जबरदस्त व्यूज हैं. जिन्हें देखकर आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे. इस फिल्म का नाम है 'हैलो गुरु प्रेमा कोसामे' जिसे हिंदी में 'दमदार खिलाड़ी' नाम दिया गया है. 'हैलो गुरु प्रेमा कोसामे' के यूट्यूब पर मिलियन में व्यूज हैं. आइए आपको इस फिल्म और व्यूज के बारे में बताते हैं. जिसे पढ़कर आप जरूर शॉक्ड रह जाएंगे.

कितने मिले हैं व्यूज

'हैलो गुरु प्रेमा कोसामे' की बात करें तो ये फिल्म साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. जिसमें राम पोथिनेनी, अनुपमा परमेश्वर, प्रकाश राज, सयाजी शिंदे समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म को यूट्यूब पर 6 साल पहले रिलीज किया गया था. इसके यूट्यूब पर 605 मिलियन व्यूज हैं. जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है. किसी फिल्म के इतने व्यूज होना बहुत बड़ी बात है. फिल्म को देखने के बाद आज भी लोग कमेंट करते हैं.

'हैलो गुरु प्रेमा कोसामे' पर फैन्स के कमेंट

'हैलो गुरु प्रेमा कोसामे' को लेकर एक यूजर ने लिखा, कोई किसिंग सीन नहीं, कोई खराब सीन नहीं, परिवार के लिए परफेक्ट फिल्म, इस तरह की फिल्म सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही बना सकती है. दूसरे ने लिखा, अनु और संजू के बॉन्ड से ज्यादा. संजू और विश्वनाथ अंकल का बॉन्ड पसंद आया.

फिल्म की कहानी की बात करें तो संजू, अनु और उसके पिता के साथ हैदराबाद में रहने आता है, जहां अनु और संजू के बीच अनोखा रिश्ता बन जाता है. हालांकि, उन्हें उनके प्यार का एहसास होता है, जब अनु की शादी किसी और से तय हो जाती है. ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है.

