धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुईं मोनालिसा, बोलीं- दो महीने पहले अपने पिता को खोया था और आज...

धर्मेंद्र के निधन की दुखद खबर सुनकर भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनेता के साथ फिल्म 'देस-परदेस' में बिताए पलों को याद किया. अभिनेत्री ने लिखा, "मैंने दो महीने पहले ही अपने पिता को खोया था और आज पूरे देश ने हैंडसम ही-मैन को खो दिया, मैं आपके फार्महाउस वाले वीडियोज को याद करूंगी, जो हमेशा मझे प्रेरित करते थे. इस खूबसूरत दुनिया को एक दिन छोड़ना सच है, जिसे एक दिन हम सबको स्वीकार करना होगा."

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "लेकिन आपने जो मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया, वह यह है कि जब तक जियो, जी भर के जियो."अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था. उन्होंने लिखा, "मैं आपके साथ काम करके अपनी मां की इच्छा पूरी कर सकी, जिसमें मैंने आपके साथ तस्वीर ली थी. हमारा परिवार हमेशा आपको सम्मान देता रहा. आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे."

उन्होंने लिखा, "मेरे 'बाबा' ने हमें सिर्फ अच्छी यादें दीं. आप भी हमारी खुश यादों में हमेशा रहेंगे. रेस्ट इन पीस सर. एक अच्छे और ऊर्जा से भरपूर आत्मा ने हमें छोड़ दिया."

बता दें कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'देस-परदेस' में काम किया था. इस फिल्म में उनके साथ भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह, रति अग्निहोत्री, दीपक दुबे, आनंद मोहन, सोनिया मिश्राम भी थे. इस फिल्म में कादर खान का गेस्ट अपियरेंस था. फिल्म का निर्देशन और लेखन विमल कुमार ने किया था और आशुतोष पांडे ने इसे प्रोड्यूस किया था. इस फिल्म में धर्मेंद्र ने पवन सिंह के पिता का किरदार निभाया था और यह धर्मेंद्र की पहली भोजपुरी फिल्म थी.