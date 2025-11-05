विज्ञापन

घुंघराले बाल, कजरारी आंखें...मोनालिसा का नया लुक देख लोग बोले मॉडल बन गई

नए अंदाज में मोना एथनिक आउटफिट में नजर आईं और उनके लुक की हाईलाइट थे उनके घुंघराले बाल. वैसे तो मोनालिसा के बाल स्ट्रेट हैं लेकिन इस आउटिंग के लिए उनके बाल बड़े ही प्यारे अंदाज में स्टाइल किए गए थे.

नई दिल्ली:

मोनालिसा तो आपको याद ही होगी. अरे वही महाकुंभ में नजर आई वो कत्थई आंखों वाली लड़की. मोना की किस्मत महाकुंभ से चमकी और अब वह ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखने की तैयारी भी कर चुकी हैं. उनकी फिल्म 'द डायरीज ऑफ मणिपुर' की शूटिंग का काम शुरू हो चुका है और इस बीच वह अलग-अलग इवेंट्स में जाकर भी सुर्खियों बटोरती रहती हैं. जैसे कि ये लेटेस्ट वीडियो देख लीजिए. मोना के फैन्स को तो इंतजार ही रहता है और इस बीच उनका ये नया अंदाज देखने को मिल गया. वो भी किसी से कम नहीं. 

नए अंदाज में मोना एथनिक आउटफिट में नजर आईं और उनके लुक की हाईलाइट थे उनके घुंघराले बाल. वैसे तो मोनालिसा के बाल स्ट्रेट हैं लेकिन इस आउटिंग के लिए उनके बाल बड़े ही प्यारे अंदाज में स्टाइल किए गए थे. मोना ने इस लुक में ना केवल पैपराजी को पोज दिए बल्कि फैन्स के साथ तस्वीरें खिंचवाती भी नजर आईं. मोना का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग दिल वाले आइकन के साथ मोना के लुक की खूब तारीफें कर रहे हैं. 

एक फैन ने लिखा, अरे क्या मॉडल गई हैं आप? एक ने लिखा, किस्मत प्लस कनेक्शन. वैसे इस कमेंट में खासी सच्चाई है. महाकुंभ में वायरल होने के बाद तो मोनालिसा के पिता ने उन्हें वापस गांव भेज दिया था. फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा उन्हें ढूंढते हुए घर तक पहुंचे और फिर उन्हें फिल्म ऑफर की. फिल्म के लिए मोना को ट्रेनिंग दी गई और साथ ही साथ पढ़ना-लिखना भी सिखाया गया.

