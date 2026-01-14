अजय देवगन का खेल बिगाड़ने आ गए मोहनलाल, हिंदी दृश्यम 3 से पहले रिलीज होगी साउथ की दृश्यम 3

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. यह सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा हिस्सा 2 अप्रैल 2026 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर एक शानदार मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा है -"कई साल बीत गए, लेकिन अतीत नहीं बीता." फिल्म का टैगलाइन है - अतीत कभी चुप नहीं रहता. यह पोस्टर पहले दो फिल्मों के कई महत्वपूर्ण चीजों जैसे फावड़ा, डूबी कार, मोबाइल फोन, पॉली बैग और CCTV कैमरा को दिखाता है, जो कहानी के रहस्य से जुड़े हैं. फैन इसे देखकर काफी उत्साहित हैं.

The Official Announcement is here📣#Drishyam3, the most anticipated Malayalam film of the year, has set a release date of April 2, 2026, a Maundy Thursday release worldwide.#Mohanlal - #JeethuJoseph returns to rule the big screen.pic.twitter.com/Y51FNrb8Da https://t.co/p0MoRqMEyO — AB George (@AbGeorge_) January 14, 2026

दृश्यम सीरीज के बारे में

'दृश्यम' सीरीज की शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसमें मोहनलाल ने जॉर्जकुट्टी नाम के एक साधारण केबल ऑपरेटर का किरदार निभाया था, जो अपनी परिवार की रक्षा के लिए चालाकी से पुलिस को चकमा देता है. पहली फिल्म और 2021 में रिलीज हुई दूसरी फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया और कई भाषाओं में रीमेक बनीं. 'दृश्यम 3' में भी मोहनलाल जॉर्जकुट्टी के रोल में वापस आएंगे. उनके साथ मीना, अंसीबा हसन, एस्थर अनिल, आशा शरथ और मुरली गोपी जैसे कलाकार फिर से नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है, जो पूरी सीरीज के डायरेक्टर हैं. प्रोडक्शन में एंटनी पेरुम्बावूर, कुमार मंगत पाठक और अन्य शामिल हैं.

अजय देवगन की दृश्यम

जीतू जोसेफ ने कहा है कि यह फिल्म पिछले हिस्सों की तरह ही सस्पेंस, इमोशन और फैमिली ड्रामा से भरी होगी. उन्होंने फैंस से अपील की है कि वे बिना किसी पूर्व धारणा के फिल्म देखें, क्योंकि कहानी ही इसकी असली ताकत है. खास बात यह है कि मलयालम वर्जन हिंदी रीमेक (अजय देवगन स्टारर) से लगभग छह महीने पहले रिलीज होगी, जिसकी तारीख 2 अक्टूबर 2026 तय है. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा है. दृश्यम 3 निश्चित रूप से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी, जिसका इंतजार लाखों फैंस बेसब्री से कर रहे हैं.