मिथुन चक्रवर्ती की ब्लॉकबस्टर, जिसने 43 साल पहले निकाल दी थी 'शोले' की हवा, 2 करोड़ बजट 100 करोड़ कमाई, हिला था बॉक्स ऑफिस

फिल्मों के कलेक्शन को लेकर अक्सर चर्चा होती है. जहां आज के समय में 500-1000 करोड़ का कलेक्शन फिल्म आसानी से कर लिया करती है, वहीं पुराने दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा छूना भी मुश्किल माना जाता था. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या अक्षय कुमार की फिल्मों को लेकर सौ करोड़ का क्लब या उससे आगे तक की कमाई की बात होती रही है. क्लब की चर्चा भले ही इन सितारों के नाम से जुड़ कर होती हो, लेकिन असल में इसका रिकॉर्ड मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) के नाम दर्ज है. जी हां, 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की है.

100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली पहली फिल्म

मिथुन चक्रवर्ती के करियर को नई उड़ान देने वाली फिल्म डिस्को डांसर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म इंडिया में तो 1982 में रिलीज हुई थी और 1984 को सोवियत संघ में रिलीज हुई थी. वहां इस फिल्म ने इस कदर धुआंधार कमाई की कि फिल्म सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर गई. सोवियत संघ के अलावा फिल्म एशिया, पूर्वी अफ्रीका, प. अफ्रीका, तुर्की और चीन में भी रिलीज हुई और जमकर कमाई की.

शोले का भी तोड़ा रिकॉर्ड

उस दौर में फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ 68 लाख रु. की कमाई की और सारे रिकॉर्ड धवस्त कर दिए. इस ताबड़तोड़ कमाई के साथ फिल्म बिजनेस के मामले में शोले से भी आगे निकल गई. मिथुन चक्रवर्ती की बायोग्राफी द दादा ऑफ बॉलीवुड लिखने वाले राइटर राम कमल मुखर्जी ने भी इस फिल्म का जिक्र रिकॉर्ड के साथ ही किताब में भी किया है. इस फिल्म के बाद हम आपके हैं कौन ने 135 करोड़ रु. की कमाई कर रेस जीती. उसके बाद तो फिल्मों का 100 करोड़ और उससे ज्यादा के क्लबों में शामिल होना आम बात हो गई. लेकिन पहली सौ करोड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तो हमेशा मिथुन चक्रवर्ती के नाम ही दर्ज रहेगा.