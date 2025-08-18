विज्ञापन

मिथुन चक्रवर्ती की बेटी की 10 तस्वीरें, सड़क से उठाकर बनाया महलों की रानी

दिशानी ने अपनी स्कूली शिक्षा भारत में पूरी की और फिर न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ‘डिस्को डांसर' मिथुन चक्रवर्ती ना केवल अपने डांसिंग टैलेंट बल्कि शानदार फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं. उनसे जुड़ी एक और खास बात ये है कि वो केवल फिल्मों में ही नहीं असल जिंदगी में भी हीरो हैं. उनकी बेटी दिशानी चक्रवर्ती की कहानी प्रेरणा और मानवता का अनूठा उदाहरण है. दरअसल दिशानी, मिथुन और उनकी पत्नी योगिता बाली की गोद ली हुई बेटी हैं. बताया जाता है कि इस बच्ची को किसी ने एक कूड़ेदान में छोड़ दिया था. किसी बंगाली अखबार में ये खबर पढ़ मिथुन दा का दिल पसीज गया और उन्होंने तुरंत इसे गोद लेने का फैसला किया.

मिथुन ने पत्नी योगिता के साथ मिलकर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर दिशानी को नया घर और नाम दिया. दिशानी आज न केवल मिथुन और योगिता की लाडली हैं बल्कि अपने तीन भाइयों—महाक्षय, ऊष्मे और नमाशी—की भी प्यारी बहन हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भारत में पूरी की और फिर न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की. दिशानी ने अपने करियर की शुरुआत 2017 में हॉलीवुड शॉर्ट फिल्म ‘गिफ्ट' से की और ‘होली स्मॉक', ‘अंडरपास', और ‘द गेस्ट' जैसी फिल्मों में काम किया, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में तारीफ मिली.

सोशल मीडिया पर दिशानी काफी एक्टिव हैं जहां उनके 90 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अपनी ग्लैमरस तस्वीरों के चलते अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में भी रहती हैं.  दिशानी, सलमान खान की फैन हैं और उनके साथ काम करने का सपना देखती हैं. मिथुन की यह बेटी ना केवल अपने टैलेंट से बल्कि अपने पिता के मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाकर एक मिसाल कायम कर रही है.

