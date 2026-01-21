विज्ञापन

मिथुन चक्रवर्ती की बहू की 5 फोटो, नंबर वन शो में बनीं 'सौतन', बॉलीवुड एक्ट्रेस की हैं बेटी

बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने टीवी के नंबर वन सीरियल अनुपमा में सौतन काव्या का किरदार निभाया था. 

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम हैं. एक्टिंग के साथ ही राजनीति की दुनिया में नाम कमा रहे मिथुन की बहू यानी उनके बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती उर्फ मिमोह की पत्नी मदालसा शर्मा उनके अभिनय की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. मदालसा टीवी की सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं. ज्यादातर लोग उन्हें टीवी के नंबर 1 शो अनुपमा की काव्या के नाम से जानते हैं. मदालसा फिल्म एक्ट्रेस शीला शर्मा की बेटी हैं. पूरे भारत में मदालसा शर्मा की लोकप्रियता काफी हद तक अनुपमा में उनके काम की वजह से है. जिस तरह से मदालसा ने 'काव्या' का किरदार निभाया, उसने डेली सोप देखने वालों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी.

अनुपमा में अपनी एक्टिंग से दिल जीतने के अलावा, मदालसा कई जाने-माने टेलीविजन शो और कई म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आ चुकी हैं. मदालसा शर्मा ने 2009 में तेलुगु फिल्म फिटिंग मास्टर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.

इसके बाद, वह एक कन्नड़ फिल्म शौर्य में नज़र आईं और 2011 में, उन्होंने फिल्म एंजेल से हिंदी सिनेमा में कदम रखा. मदालसा ने अगले कुछ सालों में पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया. इतना ही नहीं, यह खूबसूरत एक्ट्रेस 2013 में रिलीज़ हुई जर्मन भाषा की फिल्म द गर्ल विद द इंडियन एमराल्ड में भी नज़र आई थीं.

मदालसा शर्मा की कुछ सबसे पॉपुलर फिल्मों में राम लीला, पैसा हो पैसा, डोव, करतूत, सम्राट एंड कंपनी और मेम वयसुकु वचम शामिल हैं. यह खूबसूरत एक्ट्रेस अब तक तीन म्यूज़िक वीडियो, धोखा, बटरफ्लाई और दिल की तू ज़मीन में भी नज़र आ चुकी हैं. 

मिथुन की बहू की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने मुंबई के मार्बल आर्च स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मदालसा पढ़ाई में काफी अच्छी थीं, लेकिन बचपन से ही वह एक्ट्रेस बनना चाहती थीं क्योंकि कला और ड्रामा का क्षेत्र उन्हें बहुत आकर्षित करता था.

स्कूलिंग पूरी करने के बाद, मदालसा ने मुंबई के प्रतिष्ठित मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया और इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री पूरी की. एक्ट्रेस बनने के लिए, मदालसा ने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया, जिसने उन्हें शोबिज़ में काम करने का अपना सपना पूरा करने में मदद की.

