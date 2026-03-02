2 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुई थी महा-ट्रेजेडी, एक ही हीरोइन के साथ एक ही शुक्रवार को रिलीज हुई 2 फिल्में, दोनों फ्लॉप

आज से ठीक 36 साल पहले, यानी 2 मार्च 1990 को बॉलीवुड में एक अनोखी और दुखद घटना घटी थी./ उस दिन मिथुन चक्रवर्ती की दो अलग-अलग फिल्में एक साथ थिएटर्स में रिलीज हुईं, 'शानदार' और 'प्यार का कर्ज'. दोनों में हीरोइन के रूप में मीनााक्षी शेषाद्री थीं, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुईं. यह बॉलीवुड इतिहास की उन दुर्लभ घटनाओं में से एक है, जहां एक ही स्टार की दो फिल्में एक ही दिन क्लैश करती हैं, और दोनों दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पातीं. इसे 'महा-ट्रेजेडी' कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे मिथुन चक्रवर्ती की उस समय की सुपरस्टार छवि को गहरा झटका लगा था.

2 मार्च 1990 को कभी भुला नहीं पाएंगे मिथुन चक्रवर्ती

1990 का दौर मिथुन चक्रवर्ती के लिए वो दौर था जब सब बहुत अच्छा नहीं चल रहा था. 1980 के दशक में 'डिस्को डांसर' जैसी फिल्मों से उन्होंने बंपर सफलता हासिल की थी, लेकिन 1990 के शुरुआती वर्षों में उनकी कई फिल्में औसत या फ्लॉप साबित हो रही थीं. 'शानदार' और 'प्यार का कर्ज' दोनों ही 2 मार्च 1990 को रिलीज हुईं.

'शानदार' एक मसाला एक्शन-ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन विनोद देवन ने किया था. इसमें मिथुन के साथ मीनााक्षी शेषाद्री के अलावा मंदाकिनी, जूही चावला और अन्य कलाकार थे. संगीत बप्पी लाहिड़ी का था, जो उस समय काफी लोकप्रिय थे. फिल्म की कहानी बदला, प्रेम और एक्शन की थी, जिसमें मिथुन का किरदार एक ऐसे हीरो का था जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है.

शानदार ही नहीं प्यार का कर्ज भी पिटी

दूसरी तरफ 'प्यार का कर्ज' एक एक्शन-ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन के. बापैया ने किया. इसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे, मीनाक्षी शेषाद्री हीरोइन थीं, और नीलम, विनोद मेहरा जैसे कलाकार भी थे. फिल्म की कहानी पारिवारिक रिश्तों पर आधारित थी, जिसमें मिथुन का किरदार रवि शंकर था, जो एक संगीतकार था, और डॉ. नैना (मीनााक्षी) से जुड़ी कहानी थी. गाने जैसे 'नैना तेरे नैनों की' काफी चर्चित हुए थे, लेकिन फिल्म कुल मिलाकर दर्शकों को पसंद नहीं आई.

मिथुन चक्रवर्ती वाली गलती कभी मत करना

दोनों फिल्मों का क्लैश इसलिए भी खास था क्योंकि मीनााक्षी शेषाद्री दोनों में ही लीड रोल में थीं और मिथुन चक्रवर्ती दोनों में लीड में थे. दर्शकों के पास चुनाव था: मिथुन-मीनााक्षी की एक्शन वाली 'शानदार' देखें या मिथुन-धर्मेंद्र-मीनाक्षी वाली 'प्यार का कर्ज'. नतीजा? दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. यह घटना बॉलीवुड में फिल्म रिलीज की रणनीति पर भी सवाल उठाती है. प्रोड्यूसर्स ने शायद सोचा होगा कि मिथुन की डबल डोज से दर्शक ज्यादा आएंगे, लेकिन उल्टा हो गया. दर्शक कन्फ्यूज हुए, और दोनों फिल्मों की कमाई बंट गई. मीनााक्षी शेषाद्री उस समय काफी सफल अभिनेत्री थीं, लेकिन यह क्लैश उनके लिए भी नुकसानदायक साबित हुआ.