सुपरस्टार ने इस बच्ची को कचरे से उठाकर दिया अपना नाम, बनी हॉलीवुड स्टार, खूबसूरती ऐसी कि हटेगी नहीं नजर

बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती अपने समय के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. तीन नेशनल अवॉर्ड चुके मिथुन ने पांच दशकों से ज़्यादा के करियर में 350 से ज़्यादा फिल्में की हैं. फिल्मों के ये हीरो असल जिंदगी में भी बड़े दिल वाले हैं. मिथुन और योगिता के चार बच्चे हैं, महाअक्षय, नमाशी, उष्मे और दिशानी चक्रवर्ती. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि दिशानी मिथुन की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, बल्कि वह उनकी गोद ली हुई बेटी है.

दिशानी का जन्म कोलकाता में हुआ था, और जन्म के बाद उसके माता-पिता ने उन्हें छोड़ दिया था. एक मशहूर बंगाली अखबार ने एक बार रिपोर्ट किया था कि एक बच्ची को उसके परिवार ने छोड़ दिया था और उसे कचरे के पास अकेला छोड़ दिया था. कुछ राहगीरों ने उसे देखा और उनमें से एक उसे घर ले गया. मिथुन ने अगले दिन यह खबर पढ़ी और तुरंत लड़की से मिलने पहुंचे.

लावारिश बच्ची को लिया गोद

मिथुन चक्रवर्ती ने तुरंत बच्ची को बचाने वालों से उसे गोद लेने की इच्छा जताई. उनकी पत्नी, योगिता बाली ने इस नेक काम में उनका पूरा साथ दिया और बच्ची को तुरंत अपना लिया. उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी की और बच्ची को घर ले आए.

बच्ची को घर लाने के बाद, उन्होंने उसका नाम दिशानी रखा, अपनी बेटी की तरह उसकी अच्छी देखभाल की, और उसे हर तरह की सुख सुविधा दी. दिशानी हमेशा से अपने पापा की लाडली रही है, और मिथुन उसे बहुत प्यार करते हैं.

विदेश में की पढ़ाई

अपने पिता की तरह, दिशानी ने भी एक्ट्रेस बनने का सपना देखा और उसी में कोर्स किया. भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह आगे की पढ़ाई के लिए लॉस एंजिल्स, USA चली गईं. दिशानी ने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया.

हॉलीवुड फिल्म से एक्टिंग डेब्यू

खूबसूरत दिशानी चक्रवर्ती ने हॉलीवुड में अपनी शॉर्ट फिल्म, गिफ्ट से एक्टिंग में डेब्यू किया, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी. उनके अन्य प्रोजेक्ट्स हैं होली स्मोक, अंडरपास, व्हाई डिड यू डू इट? और टू फेस्ड. उन्हें आखिरी बार 2022 में एक शॉर्ट फिल्म, द गेस्ट में देखा गया था, जिसने उन्हें काफी तारीफें दिलाईं. दिशानी ने अपने पिता से प्रेरणा ली है और उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं.

दिशानी चक्रवर्ती अभी माइल्स मैंटज़ारिस को डेट कर रही हैं, और यह कपल अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर ओपन है. दिशानी अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें पोस्ट करती है. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है.