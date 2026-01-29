मिथुन चक्रवर्ती जैसा हेयरस्टाइल, हूबहू वही चेहरा, बस हाइट में गच्चा खा गया ये हमशक्ल, डांस वीडियो वायरल

80 और 90 के दशक के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की फैन फॉलोइंग आज भी तगड़ी है. मिथुन अब भले ही 75 साल के हो गए हैं लेकिन उनकी डांसिंग इमेज आज भी फैन्स के बीच पॉपुलर है. फैन्स उस यंग मिथुन की कॉपी आज भी करते हैं. फिर चाहें वो उनका डांस हो या उनके डायलॉग. सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोज वायरल होते हैं जिनमें एक्टर के हमशक्ल उनका स्टाइल, डांस, ड्रेसिंग सेंस कॉपी करते नजर आते हैं. जैसे हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दादा का एक हमशक्ल उनका डांस कॉपी करता दिख रहा है.

जानें कौन हैं ये शख्स?

इस शख्स का नाम श्रीमंत नाइकवाडे है. इनका इंस्टाग्राम देखकर मालूम होता है कि ये मिथुन चक्रवर्ती के जबरा फैन हैं. इंस्टाग्राम पर 28 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स वाले श्रीमंत ने इंस्टा पर 500 से ज्यादा पोस्ट शेयर किए हैं और लगभग हर पोस्ट में वो मिथुन की नकल उतारते दिख रहे हैं. जैसे एक वीडियो में वो मिथुन के सॉन्ग ‘तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं' पर डांस कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि श्रीमंत ने ब्लू जींस के साथ ब्लू जैकेट और ब्लू टीशर्ट पहनी हुई है, इसके साथ उन्होंने बूट्स पहने हैं और हेयरस्टाइल बिल्कुल एक्टर जैसी बनाई हुई है.

यहां देखें मिथुन दा के डुप्लिकेट का वीडियो

मस्त होकर गार्डन में डांस कर रहे इस हमशक्ल की वीडियो देख लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई मजाक उड़ा रहा है. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है ‘भाई मिथुन दा को पोलियो हो गया है क्या?' वहीं एक और यूजर ने उनके पैरों को मुर्गी जैसे पैर तक कह डाला.

आजकल क्या कर रहे हैं मिथुन दा

अब बात करें असली मिथुन चक्रवर्ती की तो एक्टर इस उम्र में भी पर्दे पर काफी एक्टिव हैं. साल 2025 में हिंदी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स' के अलावा वो बंगाली और तेलुगु फिल्म में भी नजर आए. इस साल भी एक्टर कुछ तमिल और बंगाली फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं.