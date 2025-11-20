खाती हैं छोले-भटूरे, करती हैं रात 2 बजे तक वॉक...,ये है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा का फिटनेस सीक्रेट

मिस यूनिवर्स 2025 के ग्लोबल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और भारत के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वह इस ताज को अपने सिर पर सजाएगी. बता दें, इससे पहले वह मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत चुकी हैं. हाल ही में नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में उन्होंने अपनी कॉस्टयूम से सभी का ध्यान खींचा है. वहीं खूबसूरती और फिटनेस में उनका कोई जवाब नहीं है. ऐसे में आइए जानते हैं, वह किन चीजों को फॉलो करते हुए अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हैं, ये है उनका फिटनेस सीक्रेट.

बचपन से रख रही है अपनी फिटनेस का ध्यान

22 साल की मनिका विश्वकर्मा ने एक इंटरव्यू में अपनी फिटनेस जर्नी से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का खुलासा किया. उन्होंने बताया, "मेरे लिए फिटनेस का मतलब कोई महंगा खर्चा करना नहीं है. मैं रोजाना एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करती हूं, जो मुझे फिट रहने में मदद करती है और इसे मैं बचपन से फॉलो कर रही हूं."



इसी के साथ उनका कहना है कि दुनिया में सबसे बेस्ट घर का खाना होता है, जिसमें आपको हर तरह के प्रोटीन- विटामिन मिलते हैं. ऐसे में खाने- पीने को लेकर मेरे माता- पिता का काफी योगदान रहा है, जिन्होंने मुझे हमेशा हेल्दी फूड खिलाया और मेरी डाइट का ध्यान रखा. वह दोनों मेरे लाइफटाइम डाइटिशियन हैं.

ऐसा है मनिका का वर्कआउट रूटीन

मनिका का मानना है कि अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो वर्कआउट बहुत जरूरी है. बता दें, उनके वर्कआउट रूटीन में रनिंग और वॉकिंग शामिल है. बता दें, खुद को फिट रखने के लिए वह वॉक करना स्किप नहीं करती है. उनके लिए यह बहुत जरूरी है, ऐसे में रात के 2 बजे भी वॉक करने चली जाती है. इसी के साथ दिन की शुरुआत में वह योग भी करती हैं.



यह है ग्लोइंग स्किन का राज

मनिका की स्किन काफी ग्लोइंग है और बिना मेकअप के भी उनका चेहरा काफी सुंदर दिखता है. बता दें, अपने चेहरे पर निखार को बरकरार रखने के लिए वह साफ- सुथरा खाना , एक्सरसाइज और खूब सारा पानी पीती हैं. इसी के साथ वह खुद को स्ट्रेस फ्री भी रखती हैं.

छोले- भटूरे की दीवानी हैं मनिका

मनिका भले ही अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं, लेकिन बता दें, वह दिल्ली के छोले- भटूरे की दीवानी हैं. उनका कहना है, दिल्ली के स्ट्रीट फूड से काफी प्यार करती है और छोले- भटूरे खाए बिना नहीं रह सकती है. इसी के साथ गोलगप्पे, दिल्ली का स्ट्रीट चाइनीज फूड भी उन्हें काफी पसंद है.