Mirzapur News: वाराणसी में नजर आईं मिर्जापुर वाली गोलू गुप्ता, जानें पक रही है कौन सी खिचड़ी?

प्राइम वीडियो की सीरीज 'मिर्जापुर' सुपरहिट रही है. इस वेब सीरीज के हर किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया है. इस सीरीज का अब चौथा सीजन आने वाला है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. मगर क्या आपको पता है 'मिर्जापुर द फिल्म' भी बन रही है और इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है. इस फिल्म में 'मिर्जापुर' की गोलू गुप्ता यानी श्वेता त्रिपाठी भी नजर आने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग वाराणसी में शुरू हो चुकी है और श्वेता त्रिपाठी ने भी शेड्यूल जॉइन कर लिया है. श्वेता के लिए वाराणसी हमेशा से खास रहा है. उन्होंने अपने वाराणसी से कनेक्शन के बारे में बात की.

वाराणसी को लेकर कही ये बात

श्वेता, पंकज त्रिपाठी, अली फजल और रसिका दुग्गल जैसे एक्टर्स के साथ जुड़कर, गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में पॉपुलर प्राइम वीडियो वेब सीरीज को बड़े पर्दे पर ला रही हैं. उनका मानना है कि गोलू, जो उन्होंने 2018 में पहले सीजन के प्रीमियर से निभाई है, अब एक आम किरदार से कहीं बढ़कर है. श्वेता त्रिपाठी ने कहा, 'गोलू मेरे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो मेरी साथी जैसी है, कई साल से मेरे जीवन का हिस्सा रही है. अब उसकी कहानी बड़े पर्दे पर देखना बेहद भावुक और अविश्वसनीय एहसास है.'

वाराणसी है दूसरा घर

श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी के साथ उनका जुड़ाव क्राइम ड्रामा से कहीं आगे तक जाता है. उन्होंने कहा, 'बनारस मेरे लिए दूसरे घर जैसा है, क्योंकि मेरे करियर के बहुत से अहम पल इसी शहर से जुड़े हैं. मसान से लेकर मिर्जापुर के दोनों सीजन तक, एस्केप लाइव से लेकर कालकूट तक हर प्रोजेक्ट ने मुझे कुछ न कुछ यादगार दिया है. मेरे ट्रेनर त्रिदेव पांडे मेरे भाई जैसे हैं, वो भी बनारस के हैं, इसलिए यह जगह मेरे लिए और भी खास है. यह खूबसूरत शहर मुझे बार-बार बुलाता है, और मैं बार-बार यहां लौट आती हूं इसके लोगों, इसके खाने और इसके प्यार के लिए.'

