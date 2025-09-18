दिल्ली की लव-कुश रामलीला में पूनम पांडे बनेंगी मंदोदरी, रावण का रोल करेगा ये स्टार किड

दिल्ली में इस बार की रामलीला और भी खास होने वाली है, क्योंकि मंच पर पौराणिक पात्रों को जीवित करने के लिए जुड़ रहे हैं फिल्म और टीवी जगत के चर्चित चेहरे. लाल किले के मैदान में आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला हमेशा से दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है. लेकिन इस बार अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी, जबकि अभिनेता आर्य बब्बर रावण के किरदार में नजर आएंगे. दोनों सितारों की मौजूदगी से ये आयोजन न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से, बल्कि मनोरंजन के लिहाज से भी खास बनने जा रहा है.

पूनम पांडे बनीं मंदोदरी

इस साल पहली बार पूनम पांडे रामलीला के मंच से जुड़ रही हैं. वो रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी. समिति को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रामलीला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है. उन्होंने ये भी कहा कि इसमें शामिल होना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है और वो पूरे समर्पण और उत्साह के साथ इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगी.



आर्य बब्बर फिर बने रावण

अभिनेता आर्य बब्बर इस बार दर्शकों को रावण के किरदार में दिखाई देंगे. हालांकि, ये भूमिका उनके लिए नई नहीं है. साल 2015 में उन्होंने पौराणिक टीवी शो संकटमोचन महाबली हनुमान में भी रावण का ही किरदार निभाया था. उस दौरान आर्य ने कहा था कि रावण का किरदार हमेशा से उन्हें आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें हर मानवीय भावना झलकती है. अब वो लाल किले के विशाल मंच पर इस भूमिका को दोबारा निभाने जा रहे हैं. जो दर्शकों के लिए भी रोमांचक अनुभव होगा. त्योहारी सीजन में जब पूरा दिल्ली-एनसीआर रामलीला के रंग में रंगा होगा, तब लव कुश रामलीला में पूनम और आर्य की मौजूदगी इसे और खास बना देगी. दर्शकों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों कलाकार अपने अंदाज से इन पौराणिक पात्रों को कितनी शिद्दत से जीवित करते हैं.