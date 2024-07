Mirzapur 3 Social Media Review: मिर्जापुर 3 देखने के निराश हुए फैंस, पढ़ें वेब सीरीज का सोशल मीडिया रिव्यू

Mirzapur 3 Social Media Review: लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर का तीसरा सीजन रिलीज हो गया है. इस बार नहीं रणनीति और प्लानिंग के साथ अली फजल और पंकड त्रिपाठी नजर आए हैं. हालांकि मिर्जापुर 3 में मुन्ना भैया का किरदार नजर नहीं आया है. इस बार वेब सीरीज में धन, बल और बाहूबल की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है. वहीं मिर्जापुर 3 देखने को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया अपना रिव्यू देना शुरू कर दिया है. एक्स के जरिए हर कोई बता रहा है कि उन्हें इस बार मिर्जापुर 3 में क्या अच्छा और क्या खराब लगा.

यहां पढ़ें मिर्जापुर 3 का सोशल मीडिया रिव्यू :-

Without munna bhaiya mirzapur is not mirzapur 😢💔 But #PankajTripathi once again best actor ❤ #Mirzapur #Mirzapur3 #MirzapurOnPrime #AliFazal pic.twitter.com/upbHB4nb0S

#Mirzapur3 #Mirzapur is not much intresting without Munna bhaiya 💔 No True fan of Munna bhaiya will pass without liking this 👇 #MirzapurOnPrime #MirzapurS3 #PankajTripathi #AliFazal pic.twitter.com/mfdBQHxOJ4

Can't continue to watch #Mirzapur3 just because of this girl. Her over acting and larger than her image is pathetic show in the series. Her facial expressions and her dialogue delivery is pathetic. pic.twitter.com/zjWLobrfYx