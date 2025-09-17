साउथ की इस फिल्म में हीरो से ज्यादा फीस ले गया विलेन, हीरोइन को भी मिले हीरो के बराबर पैसे

तेलुगू इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मिराय (Mirai)' 12 सितंबर को रिलीज हुई और देखते ही देखते बॉक्स ऑफिस पर छा गई. फिल्म का हीरो भले ही तेजा सज्जा हों, लेकिन सुर्खियां बटोरीं इसके डेंजरस विलेन ब्लैक स्वॉर्ड यानी मंचू मनोज ने. दोनों की टक्कर को फैन्स ने खूब पसंद किया और इसको फैन्स की जमकर वाहवाही भी मिली. वैसे भी तेजा सज्जा (Teja Sajja) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बॉक्स ऑफिस पर राज करना जानते हैं. मिराय ने बॉक्स ऑफिस पर ना सिर्फ अपना बजट वसूल लिया है बल्कि ये फिल्म फायदे में भी आ गई है. लेकिन आप जानते हैं इस फिल्म के हीरो से ज्यादा फिल्म इसके विलेन को मिली है. आइए जानते हैं हीरो और विलेन की फीस में कितना है अंतर

मिराय के विलेन को मिली हीरो से ज्यादा फीस

रिपोर्ट्स की मानें तो मिराय फिल्म एक्टर की फीस (Mirai Cast Fees) में मंचू मनोज ने बाजी मारी है जो फिल्म में विलेन बने हैं. मिराय के लिए मंचू मनोज ने 2.75 करोड़ रुपए की फीस ली. वहीं हीरो तेजा सज्जा को मिले सिर्फ 2 करोड़. हीरोइन श्रिया सरन की भी बल्ले-बल्ले रही क्योंकि उन्हें भी 2 करोड़ रुपए की फीस मिली. जगपति बाबू ने कमाए 1.5 करोड़, जयराम को मिले 80 लाख और रितिका नायक ने अपनी पहली ही फिल्म में 50 लाख रुपए वसूल लिए.

ब्लैक स्वॉर्ड बना फिल्म का गेम चेंजर

अब बात करते हैं मिराय में मंचू मनोज (Manchu Manoj) की एक्टिंग की. ब्लैक स्वॉर्ड बनकर उन्होंने ऑडियंस की नींद उड़ा दी. फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें फिल्म का गेम चेंजर बता रहे हैं. कहानी भी जबरदस्त है. तेजा सज्जा एक अनाथ चोर हैं, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो अशोक सम्राट के 9 पवित्र ग्रंथों का रक्षक है. उधर विलेन महाबीर लामा इन ग्रंथों पर कब्जा करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है. और फिर शुरू होती है अच्छाई बनाम बुराई की जंग, जिसमें हीरो-हीरोइन से ज्यादा चर्चे हो रहे हैं विलेन के.

मिराय बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मिराय फिल्म को कार्तिक घट्टमनेनी और अनिल आनंद ने फिल्म का निर्देशन किया है. आईएमडीबी के मुताबिक मिराय का बजट (Mirai Budget) लगभग 60 करोड़ रुपये है जबकि मिराय का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Mirai Box Office Collection) लगभग 100 करोड़ रुपये ग्रॉस पहुंच चुका है. एक्शन फिल्म मिराय 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. मिराई की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी स्टारकास्ट नहीं, बल्कि इसका दमदार विजुअल इफेक्ट और कहानी है. टाइम ट्रैवल, पौराणिक रहस्य और ढेर सारा ऐक्शन. इस मिक्सचर ने फिल्म को और भी धमाकेदार बना दिया है.