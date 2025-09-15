विज्ञापन

3 दिन में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार, 60 करोड़ के बजट में बनीं इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर ही लगा दी दहाड़

तेजा सज्जा की मिराई का शोर बॉक्स ऑफिस पर गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है. जब केवल 3 दिनों में फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

Mirai Box Office Collection Day 3 : मिराई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
नई दिल्ली:

2024 में हनु मान के साथ बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने के बाद साउथ सुपरहीरो तेजा सज्जा अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने बताया था कि फिल्म का बजट 60 करोड़ का है और इस फिल्म के लिए उन्होंने हिमालय की माइनस 18 डिग्री ठंड में शूटिंग पूरी की है. वहीं अब उनकी इस मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल, केवल 3 दिनों में मिराई का वर्ल्डवाइड आंकड़ा 50 करोड़ पार हो गया है. जबकि भारत में फिल्म की कमाई 44 करोड़ तक पहुंच गई है. इसके चलते केवल 3 दिनों में ही फिल्म हिट का दर्जा हासिल करने के करीब पहुंच गई है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन मिराई ने 13 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा 15 करोड़ तक पहुंचा. वहीं तीसरे दिन 16.50 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है, जिसके बाद पहले वीकेंड का कलेक्शन 44.50 करोड़ रहा है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो चुका है. जबकि फिल्म का बजट केवल 60 करोड़ का है. इसके चलते हिट का खिताब हासिल करने से फिल्म कुछ ही दूरी पर है.

बता दें, तेजा सज्जा ने आईएएनएस से कहा, "हमने इस फिल्म की शूटिंग लगभग 125 दिनों और 60 करोड़ रुपए के बजट में पूरी की है. अगर कोई और कहता कि वे इस बजट में इस स्तर की फिल्म बना सकते हैं, तो मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करता. लेकिन, निर्देशक कार्तिक गत्तमनेनी बहुत अच्छे तकनीशियन भी हैं, उन पर मुझे भरोसा था. उन्होंने मुझे उन पर आंख मूंदकर यकीन दिला दिया. वे एक बेहतरीन निर्देशक और छायाकार हैं." तेजा सज्जा ने बताया कि टीम ने लागत कम करने के लिए कुशलता से शूटिंग की. निर्देशक ने सभी बाहरी दृश्यों की शूटिंग के दौरान केवल प्राकृतिक रोशनी का ही इस्तेमाल किया.

फिल्म के एक सीन के बारे में बात करते हुए तेजा सज्जा ने कहा, "हमने फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग हिमालय में की है. वहां का तापमान जमा देने वाला था. तापमान माइनस 18 डिग्री तक पहुंच जाता था. " बता दें कि 'मिराई' में तेजा सज्जा और मांचू मनोज के अलावा, श्रिया सरन, रितिका नायक, और जगपति बाबू जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आ रहे हैं.

