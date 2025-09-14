विज्ञापन

Mirai Box Office Collection Day 2: मिराई की 2nd डे दहाड़, टूटेंगे तेजा सज्जा की हनु मान के रिकॉर्ड!

Mirai Box Office Collection Day 2: तेजा सज्जा की 'मिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ देखने को मिली है, जिसके चलते फैंस को उम्मीद है कि हनुमान का रिकॉर्ड मिराई तोड़ सकती है.

नई दिल्ली:

तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर दिया है. दर्शकों के बीच इस फिल्म ने इतनी जल्दी अपनी खास जगह बना ली है कि अब इसकी सफलता की गूंज पूरी इंडस्ट्री में सुनाई दे रही है. न केवल दर्शक बल्कि फिल्म के जानकार और आलोचक भी 'मिराई' की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. यह फिल्म अपनी कहानी, तकनीक और अभिनय के कारण इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिलक के मुताबिक, फिल्म 'मिराई' ने पहले दिन 12 करोड़ रुपए की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिसके बाद साफ हो गया कि तेजा सज्जा की इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है. लेकिन अब दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है.

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, दूसरे दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ की कमाई हासिल की है, जिसके बाद भारत में 26.50 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचने के करीब है. वहीं इसके चलते दो दिन में फिल्म बजट वसूल लेगी. खास बात यह है कि 'मिराई' की यह शुरुआत बीते दिनों रिलीज हुई 'बागी 4' जैसी बड़ी फिल्मों के मुकाबले भी काबिल-ए-तारीफ रही. 'बागी 4' ने भी अपनी रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड 12 करोड़ से ओपनिंग की थी.

इस साल की बड़ी फिल्मों की बात करें तो 'मिराई' ने 'महावतार नरसिम्हा' और 'लोकाः चैप्टर 1' जैसे हिट्स के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. यह सफलता इस फिल्म के बजट और उसमें इस्तेमाल हुई अत्याधुनिक तकनीक, खासकर वीएफएक्स के चलते और भी खास हो जाती है. हालांकि, फिल्म रजनीकांत की 'कुली' और विद्युत जामवाल की 'मद्रासी' से पहले दिन की कमाई में थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 'मिराई' अपने कलेक्शन में तेजी से सुधार कर सकती है.

मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी 'मिराई' और इसके मुख्य कलाकार तेजा सज्जा की खूब प्रशंसा की है. वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तेजा सज्जा, कार्तिक गट्टा और विश्वप्रसाद ने एक बार फिर ऐसी फिल्म दी है, जिसे हर किसी ने एक साथ सराहा है. उन्होंने कहा कि 'मिराई' के वीएफएक्स और कहानी की पकड़ हॉलीवुड की फिल्मों से कम नहीं है. वहीं हनुमान की बात करें तो तेजा सज्जा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई वसूली थी. जबकि मिराई से भी यही उम्मीद लगाई जा रही है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
