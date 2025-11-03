मिलिंद सोमन की पहली पत्नी थी फ्रांसीसी मॉडल, 14 साल था उम्र का फासला, 2nd वाइफ से इससे भी ज्यादा हैं बड़े

मिलिंद सोमन एक ऐसा नाम जो फिटनेस और जज्बे का पर्यायवाची बन चुका है. 90 के दशक में जब उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक उन्होंने हर दशक में खुद को नए अंदाज़ में साबित किया है. कभी देश के पहले सुपर मॉडल के रूप में, तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर के तौर पर, और अब एक फिटनेस आइकन के रूप में मिलिंद सोमन का सफर हमेशा प्रेरणादायक रहा है. पचास की उम्र पार करने के बाद भी मिलिंद ने यह साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. नंगे पैर मैराथन दौड़ना, ट्रायथलॉन में भाग लेना या फिर स्पोर्ट्स फिटनेस को प्रमोट करना, वे हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाता है.

मिलिंद सोमन अपनी फिटनेस के साथ ही अपनी शादी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं. बता दें कि मिलिंद और उनकी दूसरी बीवी अंकिता कोंवर के बीच 26 साल का अंतर हैं. मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर ने साल 2018 में शादी की थी. उस वक्त मिलिंद की उम्र 52 थी और अंकित की उम्र मात्र 26 साल थी. पहली पत्नी से भी 15 साल बड़े थे मिलिंद सोमन

मिलिंद सोमन की मौजूदा पत्नी अंकिता कोंवर की बात करें तो अंकिता कोंवर, जिनका असली नाम सुंकुस्मिता कोंवर है, असम की रहने वाली हैं और वर्तमान में दिल्ली में रहती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में एयर एशिया में बतौर केबिन क्रू एग्जीक्यूटिव के रूप में की थी.

अंकिता की नेट वर्थ की बात करें तो अंकिता एक भारतीय इंस्टाग्राम स्टार हैं जो अपने 'earthy_5' इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रैवल और लाइफस्टाइल से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 271K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. उनकी कुल संपत्ति साल 2023 तक 2 से 3 करोड़ रुपए थी.