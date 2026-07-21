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1st वीकेंड पर 70 करोड़ कमाने के बावजूद इंडिया में इन 7 फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई The Odyssey, ये हैं सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में

क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने पहले वीकेंड में 70 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. इसके बावजूद ये इंडिया में सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कमाने वाली 7 हॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी. जानिए कौन-कौन सी फिल्में अब भी इससे आगे हैं.

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1st वीकेंड पर 70 करोड़ कमाने के बावजूद इंडिया में इन 7 फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई The Odyssey, ये हैं सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में
70 करोड़ कमाकर भी इन 7 फिल्मों से पीछे रह गई 'द ओडिसी'
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बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपये का ओपनिंग वीकेंड सुनते ही लगता है कि फिल्म ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया होगा. लेकिन हर बार बड़ी कमाई का मतलब नंबर 1 बनना नहीं होता. क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. फिल्म ने रिलीज के पहले ही वीकेंड में करीब 70 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर खूब सुर्खियां बटोरीं. कई फिल्मों को पीछे भी छोड़ दिया. लेकिन जब सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कमाने वाली हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट सामने आई तो पता चला कि 'द ओडिसी' अब भी सात बड़ी फिल्मों से पीछे है. आखिर वो कौन-सी फिल्में हैं, जिनका रिकॉर्ड आज भी कायम है, आइए जानते हैं.

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70 करोड़ की शानदार शुरुआत, लेकिन रिकॉर्ड अब भी दूर

मैट डेमन, ऐन हैथवे, टॉम हॉलैंड और जेंडाया स्टारर 'द ओडिसी' ने पहले वीकेंड में भारत में करीब 70 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. ये किसी भी नॉन-फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड कमाई मानी जा रही है. फिल्म ने 'द लायन किंग' और 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. इसके बावजूद सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कमाने वाली हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में ये सिर्फ 8वें नंबर पर जगह बना सकी.

ये हैं टॉप 7 फिल्में

'द ओडिसी' से आगे अब भी सात बड़ी हॉलीवुड फिल्में मौजूद हैं. पहले नंबर पर 'एवेंजर्स: एंडगेम' है, जिसने पहले वीकेंड में करीब 192.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके बाद 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर', 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर', 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस', 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम', 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' और 'अवतार: फायर एंड ऐश' का नाम आता है. इन सभी फिल्मों का शुरुआती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 'द ओडिसी' से ज्यादा रहा.

क्या टूट पाएगा ये रिकॉर्ड?

फिलहाल 'द ओडिसी' ने शानदार शुरुआत जरूर की है, लेकिन टॉप 7 में जगह बनाने का सपना अभी अधूरा है. अब इंडियन बॉक्स ऑफिस की नजर आने वाली बड़ी हॉलीवुड फिल्मों पर है. खासकर 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' को लेकर जबरदस्त चर्चा है. अगर एडवांस बुकिंग का ट्रेंड रिलीज के बाद भी जारी रहा, तो ये फिल्म भी इस लिस्ट में बड़ी छलांग लगा सकती है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में कौन-सी हॉलीवुड फिल्म इन रिकॉर्ड्स को चुनौती देती है.

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