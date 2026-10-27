मेघना हिरावत उपाध्याय ने लॉन्च किया Alphaneon Studios, कई बड़े प्रोजेक्ट्स का किया ऐलान

निर्माता मेघना हिरावत उपाध्याय ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने नए प्रोडक्शन वेंचर अल्फानियॉन स्टूडियोज़ के लॉन्च की घोषणा की. यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके सफर की दिशा में एक अहम कदम है. इस मौके पर स्टूडियो हेड कवीता अग्रवाल के साथ आगामी फिल्मों की एक दिलचस्प लिस्ट भी पेश की गई.

इस अवसर को और खास बनाते हुए मेघना ने टिकटमार्ट (Ticketmart) नाम के एक नए टिकटिंग प्लेटफॉर्म को भी पेश किया. यह उनके उद्यमशील सफर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

इस कार्यक्रम में महेश भट्ट, ज़हरा खान, ओमकार कपूर, शहीर शेख, मधुरिमा तुली, टेरेंस लुईस, सौरभ सचदेवा, कौसर मुनीर, स्नेहिल दीक्षित (बीसी आंटी), सलमा आगा, द भूतनी के लिए मशहूर निर्देशक सिद्धांत सचदेव और लेखा प्रजापति सहित कई अन्य हस्तियां मौजूद रहीं.

अल्फानियॉन स्टूडियोज़ के लॉन्च के साथ मेघना फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं. इस बैनर के तहत कई आगामी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा. कवीता अग्रवाल के साथ मिलकर स्टूडियो का लक्ष्य दर्शकों के लिए दिलचस्प कहानियां और नए सिनेमाई अनुभव पेश करना है.

वहीं, टिकटमार्ट की घोषणा ने इस आयोजन को एक और महत्वपूर्ण आयाम दिया. यह नया प्लेटफॉर्म टिकटिंग के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. दोनों वेंचर्स का लॉन्च मेघना की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है, जहां फिल्म निर्माण और टिकटिंग, दोनों क्षेत्रों पर उनका फोकस है.

इस मौके पर उत्साहित मेघना हिरावत उपाध्याय ने कहा, “अल्फानियॉन स्टूडियोज़ का लॉन्च मेरे लिए एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत है. यह कहानी कहने के प्रति मेरे जुनून और सार्थक सिनेमाई अनुभव तैयार करने के विजन से प्रेरित है. टिकटमार्ट के साथ हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में नए अवसरों की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं. मैं इन दोनों वेंचर्स को एक स्पष्ट उद्देश्य और महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हूं.”

स्टूडियो हेड कवीता अग्रवाल ने कहा, “अल्फानियॉन स्टूडियोज़ नई कहानियों और रचनात्मक दृष्टिकोण को पर्दे पर लाने का एक शानदार अवसर है. मैं मेघना के साथ मिलकर ऐसी विविधतापूर्ण और प्रभावशाली फिल्मों की सूची तैयार करने के लिए उत्सुक हूं, जो दर्शकों से जुड़ें और सिनेमा के प्रति हमारे साझा दृष्टिकोण को दर्शाएं. अल्फानियॉन स्टूडियोज़ की आगामी घोषणाओं के लिए जुड़े रहें.