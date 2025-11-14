विज्ञापन

ब्रिटेन के शाही राज घराने से हैं धर्मेंद्र की बहू का कनेक्शन, इस फिल्म में आई थीं नजर, ससुर और पति के लिए लिख

सनी देओल ने फैमिली के बीच पूजा से लंदन में चुपचाप शादी रचाई थी. पूजा कौन हैं और क्या उनका ब्रिटिश कनेक्शन खबर में जानें.

क्या है सनी देओल की पत्नी का ब्रिटिश कनेक्शन
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र अब ठीक होकर घर पर फैमिली के बीच आराम फरमा रहे हैं. हाल ही में वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे. घर पर उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल उनका ख्याल रख रहे हैं. वहीं, दोनों स्टार की वाइफ भी धर्मेंद्र की देखभाल कर रही हैं. कुल मिलाकर पूरा परिवार दिग्गज अभिनेता की केयर कर रहा है. इस बीच बात करेंगे सनी देओल की पत्नी पूजा देओल की, जो लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं.  बहुत कम लोग देओल फैमिली की सबसे बड़ी बहू पूजा के बारे में जानते हैं. लोगों को पूजा का ब्रिटिश कनेक्शन भी नहीं पता है.
 

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश कनेक्शन
पूजा का जन्म 21 सितंबर 1957 को लंदन में हुआ था. वह कृष्ण देव महल की बेटी हैं, जो काम के सिलसिले में लंदन में बस गये थे. पूजा की मां ज्यून सराह महल हैं, जो कि ब्रिटिश मूल की हैं. पूजा का असली नाम लिंडा महल है, शादी के बाद उनका नाम पूजा देओल कर दिया गया. पूजा देओल ब्रिटिश मूल की हैं.  सनी ने साल 1984 में पूजा से लंदन में चुपचाप शादी रचाई थी. क्योंकि सनी बॉलीवुड में एंट्री कर चुके थे और अपनी डेब्यू फिल्म बेताब से हिट हो गये थे. इसलिए वह करियर की शुरुआत में अपनी शादी को छिपाकर रख रहे थे, लेकिन लंदन की एक मैगजीन में उनकी शादी की तस्वीर छपने से सारा भांडा फूट गया.

सनी संग इस फिल्म में किया काम

शायद ही आपको पता हो, साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म, हिम्मत में पूजा एक अनक्रेडिटेड गेस्ट अपीरियंस रोल में नजर आईं थी. इसके अलावा पूजा ने ही फिल्म यमला पगला दिवाना 2 की कहानी लिखी थी, जिसमें धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों संग कॉमेडी करते नजर आए थे. सनी और पूजा को शादी से दो बच्चे करण और राजवीर हुए और दोनों ही बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं., लेकिन सनी के दोनों ही बेटे फ्लॉप साबित हुए. थोड़ा और पर्सनल जाए, तो सनी का शादी के बाद भी कई एक्ट्रेस संग नाम जुड़ा था, इसमें उनकी डेब्यू फिल्म बेताब की हीरोइन अमृता सिंह का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट्स की मानें तो सनी और डिंपल एक-दूजे को डेट कर चुके हैं. 


 

