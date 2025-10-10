एक बच्चे की मां से की शादी, 1000 करोड़ क्लब किया शुरू, तस्वीर में दिख रहे शख्स को पहचाना?

अपनी फिल्मों से करोड़ों कमाकर बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले एस एस राजामौली शुक्रवार को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. निर्देशक का जन्म कर्नाटक के रायचूर में हुआ था और पिता पहले से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे. लेखक और निर्देशक के पिता के.वी. विजयेंद्र प्रसाद आज भी फिल्मों में लेखन और निर्देशन का काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया है. अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर ही आज एस एस राजामौली की गिनती हिट फिल्म देने वाले निर्देशकों में होती है. एस एस राजामौली का असली नाम कोदुरी श्रीशैला राजामौली है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की और टीवी शोज को डायरेक्ट करने का फैसला लिया.

उन्होंने के. राघवेंद्र राव के साथ निर्देशन सीखा और उन्हें अपना गुरु भी माना. इसके बाद उन्होंने टीवी सीरीज 'शांति निवासम' के कुछ एपिसोड का निर्देशन किया और फिर फिल्म 'स्टूडेंट नंबर 1' को डायरेक्ट किया. इस फिल्म में लीड रोल में जूनियर एनटीआर थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। ये फिल्म राजामौली और जूनियर एनटीआर दोनों के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी.

पहली ही फिल्म हिट देने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. एस एस राजामौली ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी. उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ मिलकर 'सिम्हाद्री', 'छत्रपति', 'मगधीरा', 'मर्यादा रमन्ना', 'विक्रमर्कुडु', और 'यामाडोंगा' जैसी हिट तमिल फिल्में दी, लेकिन उनकी 'ईगा' फिल्म तमिल भाषा में तो हिट रही ही, लेकिन इसका हिंदी वर्जन 'मक्खी' भी सुपरहिट साबित हुआ. निर्देशक का हिट देने का सिलसिला यहीं नहीं रुका. इसके बाद उन्होंने फंतासी फिल्म 'बाहुबली', 'बाहुबली 2', और 'आरआरआर' का निर्देशन किया.

'बाहुबली' पहली ऐसी फिल्म थी जिसने दुनिया भर में अकेले ही 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया गया. राजामौली ने ही सिनेमा में 1000 करोड़ के क्लब की शुरुआत की. उनकी 'बाहुबली 2' ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. एस एस राजामौली की पर्सनल लाइफ भी फिल्मी कहानी जैसी है. उन्होंने रमा नाम की लड़की से शादी की, जो पहले से ही शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां. रमा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी; ऐसे में उस रिश्ते से निकलने में निर्देशन ने उनकी मदद की, लेकिन कब दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों को ही नहीं पता चला. आज कपल दो बच्चों के साथ खुशी-खुशी जिंदगी बिता रहा है.