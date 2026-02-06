Mardaani 3 Box Office Collection: रानी मुखर्जी की दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस, छठे दिन फिल्म ने कमाए इतने रुपये

Mardaani 3 Box Office Collection Day 6: यश राज फिल्म्स की मर्दानी 3, जिसमें रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं, ने अपने पहले गुरुवार को भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी और 2 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म ने भारत में अपने पहले हफ्ते में कुल 26.55 करोड़ रुपये नेट की कमाई दर्ज की है. यह स्थिर पकड़, सर्वसम्मत सकारात्मक समीक्षाओं और जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ के साथ यह संकेत देती है कि मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है और आने वाले हफ्तों में अपने हार्ड-हिटिंग सामाजिक संदेश को और व्यापक दर्शकों तक पहुंचाएगी.

ओपनिंग डे पर मर्दानी 3 ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए मर्दानी फ्रैंचाइज़ी और रानी मुखर्जी की सोलो फिल्मों के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की थी. फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये की कमाई कर भारत में किसी महिला-प्रधान फिल्म के लिए एक शानदार और दमदार शुरुआत की. रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 अब हिट बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही है और मजबूत कलेक्शन, सर्वसम्मत सकारात्मक समीक्षाओं और उत्कृष्ट वर्ड ऑफ माउथ के चलते यह फ्रैंचाइज़ी लगातार तीसरी हिट यानी हैट्रिक दर्ज करने की ओर अग्रसर है.

मर्दानी 3 – पहला सप्ताह कलेक्शन (नेट):

शुक्रवार – 4.00 करोड़

शनिवार – 6.00 करोड़

रविवार – 7.25 करोड़

सोमवार – 2.40 करोड़

मंगलवार – 2.70 करोड़

बुधवार – 2.20 करोड़

गुरुवार – 2.00 करोड़

कुल – 26.55 करोड़

अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3 फ्रैंचाइज़ी की उस परंपरा को आगे बढ़ाती है, जो हार्ड-हिटिंग और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों के लिए जानी जाती है. इस शानदार प्रदर्शन के साथ मर्दानी सीरीज़ भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती सफल महिला-प्रधान फ्रैंचाइज़ी और एकमात्र हिट महिला-पुलिस आधारित फ्रैंचाइज़ी बनी हुई है. मर्दानी 3 की रिलीज इस मायने में भी खास है क्योंकि यह रानी मुखर्जी के सिनेमा में 30 साल पूरे होने के साथ आई है—एक ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसने पूरे फिल्म उद्योग में व्यापक सराहना और जश्न का माहौल बना दिया है.