Mardaani 3 Box Office Collection Day 1: बॉर्डर 2 के शोर में मर्दानी 3 ने नहीं मानी हार, पहले दिन कर ली इतने करोड़ की ओपनिंग

Mardaani 3 Box Office Collection Day 1: बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस पर शोर के बीच रानी मुखर्जी अपनी मचअवेटेड फिल्म मर्दानी 3 लेकर आई हैं. वहीं फिल्मों को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. वहीं सेलेब्स भी सोशल मीडिया के जरिए रानी मुखर्जी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग को देखकर लोगों को लगा था कि फिल्म हार मान जाएगी. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मर्दानी 3 ने हार नहीं मानी है और पहले दिन 5 करोड़ की दुनियाभर में ओपनिंग कर ली है, जो कि बॉर्डर 2 के 8वें दिन की कमाई का आधा है.

मर्दानी 3 ने पहले दिन की इतने करोड़ की ओपनिंग

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन मर्दानी 3 ने भारत में 3.8 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि इंडिया ग्रॉस 5.5 करोड़ रहा. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 5.5 करोड़ बताई गई है. हालांकि फिल्म का बजट 60 करोड़ के आसपास का बताया गया है, जिसके चलते अभी आने वाले कुछ दिनों तक मर्दानी 3 को बॉक्स ऑफिस पर मेहनत करनी होगी.

मर्दानी 3 के बारे में

जैसा की आप जानते हैं मर्दानी 3 साल 2014 में शुरु हुई एक्शन और क्राइम थ्रिलर फिल्म मर्दानी की फ्रेंचाइज है, जिसे दिवंगत डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था, जिसने 21 करोड़ के बजट में 59.55 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था. वहीं 2019 में मर्दानी 2 को गोपी पुथरन ने डायरेक्ट किया. वहीं फिल्म ने पहले दिन 3.60 करोड़ की ओपनिंग की थी. जबकि 27 करोड़ के बजट में 67.12 करोड़ की रकम वसूली.

शाहरुख खान ने दी रानी मुखर्जी को बधाई

Just from the heart….to my Rani ‘Mardaani' all my best wishes. I am sure you will be feisty, strong & compassionate in Mardaani 3 like u are in the real world too. @yrf #Mardaani3 #RaniMukerji — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 30, 2026

बता देंस मर्दानी 3 के साथ रानी मुखर्जी तीन साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही हैं, जिसके चलते बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने अपने को स्टार और दोस्त की तारीफ की. उन्होंने लिखा, "दिल से... मेरी रानी 'मर्दानी' को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. मुझे पूरा यकीन है कि 'मर्दानी 3' में भी आप उतनी ही उत्साही, मजबूत और दयालु होंगी, जितनी आप असल जिंदगी में हैं."