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मनोज बाजपेयी की पत्नी की 8 तस्वीरें, प्यार की खातिर मुस्लिम से बन गईं हिंदू, ऋतिक-अजय-बॉबी की रहीं हीरोइन

बॉबी देओल और ऋतिक रोशन जैसे सितारों संग काम करने वाली यह अभिनेत्री शादी के बाद अचानक फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं. बाद में उन्होंने मनोज बाजपेयी से शादी की और मुसलमान से हिंदू बन गईं.

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मनोज बाजपेयी की पत्नी की 8 तस्वीरें, प्यार की खातिर मुस्लिम से बन गईं हिंदू, ऋतिक-अजय-बॉबी की रहीं हीरोइन
मनोज बाजपेयी की पत्नी रह चुकी हैं जानी-मानी एक्ट्रेस

फिल्मी दुनिया में नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, बल्कि कई बार यही नाम किसी कलाकार की पूरी पहचान बन जाता है. बॉलीवुड में ऐसी ही अभिनेत्री हैं शबाना रजा, जिन्हें आज भी लोग उनके फिल्मी नाम ‘नेहा' के नाम से ज्यादा जानते हैं. शबाना रजा अभिनेता मनोज बाजपेयी की पत्नी भी हैं, लेकिन फिल्मों में उनकी अपनी एक अलग पहचान रही है. शबाना रजा का जन्म 18 अप्रैल 1975 को हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की और एक सामान्य परिवार में पली-बढ़ीं.

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खास बात यह है कि उनका कभी फिल्मों में आने का इरादा नहीं था. उन्हें जब फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने शुरुआत में इसे ठुकरा दिया था. हालांकि, परिवार के समझाने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया.

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साल 1998 में शबाना रजा ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ‘करीब' से बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्म में उनके किरदार का नाम ‘नेहा' था. यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया. कहा जाता है कि फिल्म के निर्देशक ने उन्हें ‘नेहा' नाम से ही आगे काम करने की सलाह दी थी. फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों के बीच यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनके असली नाम शबाना रजा से ज्यादा उन्हें नेहा के नाम से पहचानने लगे.

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बॉबी देओल से लेकर ऋतिक रोशन तक के साथ किया काम

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‘करीब' में शबाना रजा के साथ बॉबी देओल नजर आए थे. फिल्म में उनकी सादगी और मासूम अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ ‘होगी प्यार की जीत' में काम किया. यह फिल्म उनके करियर की चर्चित फिल्मों में शामिल रही.

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शबाना रजा ने ऋतिक रोशन के साथ ‘फिजा' में भी अभिनय किया. इसके अलावा वह ‘राहुल' और ‘आत्मा' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहीं. हालांकि, उनका फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं चला.

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शादी के बाद फिल्मों से बनाई दूरी

धीरे-धीरे शबाना रजा ने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी. साल 2009 में रिलीज हुई ‘एसिड फैक्ट्री' के बाद वह बड़े पर्दे से लगभग पूरी तरह दूर हो गईं.

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उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो शबाना रजा ने साल 2006 में अभिनेता मनोज बाजपेयी से शादी की. दोनों की मुलाकात के बाद पहले दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया. एक-दूसरे को समझने और कई साल साथ बिताने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया.

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शादी के बाद शबाना रजा ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और धीरे-धीरे ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली. आज भी फिल्मी पर्दे से दूर होने के बावजूद ‘करीब' की नेहा के रूप में उनकी पहचान दर्शकों के जेहन में कायम है.

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