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AskSRK: 'धुरंधर' पर आया शाहरुख खान का रिव्यू, एक लाइन में बता दी कैसी लगी रणवीर की फिल्म

शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म किंग को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन #AskSRK सेशन में उन्होंने धुरंधर पर भी खुलकर बात की. जब एक फैन ने फिल्म को लेकर सवाल पूछा, तो किंग खान का जवाब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

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AskSRK: 'धुरंधर' पर आया शाहरुख खान का रिव्यू, एक लाइन में बता दी कैसी लगी रणवीर की फिल्म
शाहरुख खान ने बताया कैसी लगी उन्हें रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर

शाहरुख खान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं और दुनियाभर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. यही वजह है कि दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही उनकी बहुप्रतीक्षित एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'किंग' की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, फैंस फिल्म के पहले एसेट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हुए अपने #AskSRK सेशन के दौरान शाहरुख खान ने कन्फर्म किया कि ‘किंग' 24 दिसंबर को ही रिलीज होगी. उन्होंने फैंस से थोड़ा धैर्य रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि मेकर्स जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर वे जरूर खुश होंगे.

शाहरुख खान ने लिखा, “अब पिक्चर ही देखो ना! तड़पा नहीं रहा, एक अच्छी वाली बना रहा हूं... के दिल को तसल्ली मिले... सब आएगा... 24th Dec से पहले.”

उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद समेत मेकर्स फिल्म के एसेट पर काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए समय ले रहे हैं कि दर्शकों के सामने उनका सबसे बेहतरीन काम आए. उन्होंने लिखा, "सिड तो बेचारा लगा हुआ है. लेट भी हैं... हम टाइम ले रहे हैं ताकि आपको बेस्ट मिले और आप एन्जॉय करें और प्राउड फील करें". 

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जब एक फैन ने उनसे कम से कम ट्रेलर रिलीज करने की गुजारिश की, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि फिलहाल वह फैंस से बातचीत करेंगे और ट्रेलर बाद में रिलीज किया जाएगा. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि फिल्म की रिलीज में अभी करीब 100 दिन बाकी हैं और फैंस को थोड़ा इंतजार करना चाहिए. उन्होंने लिखा, “अभी सिर्फ बात करूंगा, ट्रेलर बाद में... फिल्म अभी 100 दिन दूर है ना... 24 दिसंबर ब्रो".

‘किंग' में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा और अरशद वारसी भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा किया गया है. यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

इसके साथ ही शाहरुख ने यह भी बताया कि उन्हें धुरंधर कैसी लगी. फैन ने उनसे पूछा, "क्या आपने धुरंधर देखी है?". इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, "दोनों पार्ट्स बहुत पसंद आए. टीम ने बेहतरीन काम किया".

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