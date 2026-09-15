AskSRK: 'धुरंधर' पर आया शाहरुख खान का रिव्यू, एक लाइन में बता दी कैसी लगी रणवीर की फिल्म

शाहरुख खान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं और दुनियाभर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. यही वजह है कि दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही उनकी बहुप्रतीक्षित एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'किंग' की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, फैंस फिल्म के पहले एसेट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हुए अपने #AskSRK सेशन के दौरान शाहरुख खान ने कन्फर्म किया कि ‘किंग' 24 दिसंबर को ही रिलीज होगी. उन्होंने फैंस से थोड़ा धैर्य रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि मेकर्स जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर वे जरूर खुश होंगे.
शाहरुख खान ने लिखा, “अब पिक्चर ही देखो ना! तड़पा नहीं रहा, एक अच्छी वाली बना रहा हूं... के दिल को तसल्ली मिले... सब आएगा... 24th Dec से पहले.”
Ab picture hi dekho na! Tarsa nahi raha join acchhi wali bana raha hoon....ke Dil ko tasalli mile....Sab ayega...24th Dec se pehle. https://t.co/ysRYdgMFRP— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद समेत मेकर्स फिल्म के एसेट पर काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए समय ले रहे हैं कि दर्शकों के सामने उनका सबसे बेहतरीन काम आए. उन्होंने लिखा, "सिड तो बेचारा लगा हुआ है. लेट भी हैं... हम टाइम ले रहे हैं ताकि आपको बेस्ट मिले और आप एन्जॉय करें और प्राउड फील करें".
Sid toh bechara laga hua hai. Late bhai hain...taking time to put our best foot forward so u all enjoy it and feel proud and happy with #King https://t.co/CPnsAhTrzp— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
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जब एक फैन ने उनसे कम से कम ट्रेलर रिलीज करने की गुजारिश की, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि फिलहाल वह फैंस से बातचीत करेंगे और ट्रेलर बाद में रिलीज किया जाएगा. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि फिल्म की रिलीज में अभी करीब 100 दिन बाकी हैं और फैंस को थोड़ा इंतजार करना चाहिए. उन्होंने लिखा, “अभी सिर्फ बात करूंगा, ट्रेलर बाद में... फिल्म अभी 100 दिन दूर है ना... 24 दिसंबर ब्रो".
Abhi sirf baat karunga Trailer baad mein....film is 100 days away na...24th Dec bro https://t.co/s3pZUFALho— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
‘किंग' में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा और अरशद वारसी भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा किया गया है. यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
Pata nahi Abhi toh 'King Akela Kaafi hai' https://t.co/iZZlmJwmsk— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
इसके साथ ही शाहरुख ने यह भी बताया कि उन्हें धुरंधर कैसी लगी. फैन ने उनसे पूछा, "क्या आपने धुरंधर देखी है?". इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, "दोनों पार्ट्स बहुत पसंद आए. टीम ने बेहतरीन काम किया".
Loved both the parts....fantastic by the whole team!!! https://t.co/srC86fcNTK— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
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