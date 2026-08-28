मनोज बाजपेयी ने खरीदी करोड़ों की जमीन, इस गांव में किया इनवेस्ट

मनोज बाजपेयी ने पुणे से लगभग दो घंटे की ड्राइव पर मौजूद मशहूर हिल स्टेशन लोनावला के पास मुल्शी तालुका में 1.80 हेक्टेयर (लगभग 4.45 एकड़) खेती की जमीन 1.37 करोड़ में खरीदी. CRE Matrix के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने पुणे जिले के मुल्शी तालुका के तेलबेल गांव में मौजूद यह खेती की जमीन 25 अगस्त, 2026 को खरीदी गई थी. इसके लिए 6.86 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया गया. डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि यह प्रॉपर्टी विमलचंद खिमराज जैन से 1,37,31,000 की कीमत पर खरीदी गई थी. हालांकि विमलचंद खिमराज जैन की तरफ से इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है.



मनोज बाजपेयी कौन हैं?

हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक मनोज बाजपेयी ने तीन दशकों से ज्यादा समय तक बॉलीवुड में काम किया. वे 'सत्या', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'अलीगढ़' और 'भोंसले' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, खासकर 'द फैमिली मैन' में अपनी भूमिका के जरिए भी काफी लोकप्रियता हासिल की है. मुल्शी में खेती की जमीन की यह हालिया खरीद उनके पोर्टफोलियो में एक और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन जोड़ती है.

डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि 4 अक्टूबर, 2023 को रजिस्टर्ड चार ऑफिस यूनिट्स ओशिवारा में वीरा देसाई रोड के पास 'सिग्नेचर बिल्डिंग' नाम की इमारत में खरीदी गई थीं. डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, बाजपेयी ने चार ऑफिस यूनिट्स के लिए ₹1.86 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई.

मुल्शी के बारे में सब कुछ

लोनावाला के पास मुल्शी इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मुल्शी बांध के पास होने की वजह से जाना जाता है. यहां पारंपरिक रूप से खेती की जमीन और वीकेंड होम चाहने वाले खरीदार आते रहे हैं. पिछले कुछ सालों में, इस बड़े इलाके में इन्वेस्टर्स और एंड-यूजर्स की दिलचस्पी बढ़ी है जो कम डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी चाहते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि 'सेकंड होम' और लाइफस्टाइल-केंद्रित रियल एस्टेट की मांग बढ़ी है.