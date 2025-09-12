विज्ञापन

चाहत फतेह अली खान के सिर पर अंडा फोड़ कर भागा शख्स, देखते रह गए बदो बदी सिंगर, वीडियो देख फैंस बोले- ये क्या..

सोशल मीडिया सेंसेशन चाहत फतेह अली खान को लंदन में उसे वक्त एक चौंकाने वाली घटना का सामना करने पड़ा, जब सड़क पर एक युवक ने उनके ऊपर अंडा फेंक दिया. कमरे में ये अजीबोगरीब घटना भी कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
चाहत फतेह अली खान के सिर पर अंडा फोड़ कर भागा शख्स, देखते रह गए बदो बदी सिंगर, वीडियो देख फैंस बोले- ये क्या..
लंदन में चाहत फतेह अली खान का हुआ ऐसा हश्र
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर अपने वीयर्ड गानों से सेंसेशन बने चाहत फतेह अली खान को लंदन में एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा. दरअसल, जब वो फैंस के साथ फोटो क्लिक कर रहे थे, इस दौरान एक युवक ने आकर उनके सिर पर अंडा फोड़ दिया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बता दें कि चाहत फतेह अली खान बदो बदी गाने के बाद सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए थे. हालांकि, उनका अलग अंदाज कई लोगों को पसंद आता है, तो कई उनकी खूब आलोचना भी करते हैं. लेकिन इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फैंस किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं, आइए आपको बताते हैं.

लंदन में चाहत फतेह अली खान के साथ हुई शर्मनाक घटना

इंस्टाग्राम पर _whatsinthenews नाम से बने पेज पर ब्रिटिश-पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में वह पराठा स्टॉप इवेंट के बाद कुछ फैंस के साथ फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच एक शख्स वहां से दौड़ता हुआ निकला और उनके सिर पर अंडा फोड़ दिया और उनका गाना बदो बदी गाने लगा. सोशल मीडिया पर चाहत फतेह अली खान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, एक यूजर ने कमेंट किया कि यह शर्मनाक घटना है. तो वहीं, कई यूजर ने इस पर लाफिंग इमोजी शेयर की और एक यूजर ने लिखा कि उन्हें बालों में विग पहनना चाहिए था.

कौन हैं चाहत फतेह अली खान

चाहत फतेह अली खान एक पाकिस्तानी सिंगर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर अपने अनोखे अंदाज में गाने के लिए चर्चा में रहते हैं. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान वो फेसबुक लाइव के जरिए काफी फेमस हुए थे. उनका असली नाम काशिफ राणा हैं, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के नाम से इंस्पिरेशन लेकर अपना नाम चाहत फतेह अली खान कर लिया. वो लाहौर क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, जहां पर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला. सोशल मीडिया पर वो अपने गानों पर रील्स और मीम्स के कारण चर्चा में रहते हैं, वो पाकिस्तानी टीवी शो में भी नजर आ चुके हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chahat Fateh Ali Khan, Viral Video Of Chahat Fateh Ali Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com