ममूटी के साथ कर चुकी है काम, फिल्म से निकाले जाने पर बदला धर्म और नाम, एक्टिंग छोड़ अमेरिका जी रही है ऐसी जिंदगी

इस एक्ट्रेस ने ममूटी की बेटी की रोल किया था, जिससे इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी पहचान मिली थी.

नई दिल्ली:

इंडियन सिनेमा में ऐसे कई स्टार रहे हैं, जिन्हें उनके काम के चलते वो तमगा नहीं मिला, जिसके वो हकदार थे. ऐसे में कई कलाकार आत्महत्या कर बैठे, तो कईयों ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूसरी लाइन पकड़ ली. बात करेंगे एक ऐसी ही अदाकारा की, जो एक फिल्म से निकाले जाने पर इतनी निराश हुई कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़, अपना धर्म और नाम बदलकर अमेरिका में बस गईं और वहां एक अकाउंटेंट बन गईं. लेकिन सिनेमा छोड़ने से पहले यह पूर्व एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और काम के लिए बहुत मशहूर थीं. चलिए जानते हैं, आखिर गुमनामी की जिंदगी जी रही ये एक्ट्रेस कौन हैं?

जब पूरी तरह टूट गई थी एक्ट्रेस

यह साउथ हसीना सुपरस्टार ममूटी संग भी काम कर चुकी हैं. इन्हें मलयालम फिल्म अमरम (1991) में राधा की भूमिका के लिए जाना जाता है. इनका नाम माथु है और इन्होंने सनादि अप्पन्ना फिल्म से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी. एक समय था, जब फिल्म इंडस्ट्री में इनका सिक्का चलता था. पहले इनका नाम माधवी था और उस वक्त इनका दिल सबसे ज्यादा टूटा था, जब फिल्म पेरुमथचन से इन्हें निकालकर मोनिषा को कास्ट किया गया था. एक मैगजीन से खास बातचीत में उन्होंने बताया था कि फिल्म से निकाले जाने पर वह बुरी तरह टूट गई थीं. माथु ने बताया कि जब वह अपने बुरे दौर से लड़ रही थी, तो उनकी मां उन्हें एक चर्च लेकर गई थीं, जहां उनमें आध्यात्मिकता जागी. इसके बाद उन्हें फिल्म के ऑफर्स आने लगे.

आज हैप्पी फैमिली संगी जीती है लाइफ

इसके बाद उन्हें फिल्म अमरम के लिए कॉल आया और वह इसे प्रैंक समझ रही थीं. फिर एक्ट्रेस की मां ने फिल्म की टीम से कंफर्म किया को बात सही निकली और माथु का विश्वास जीसस में और भी ज्यादा बढ़ गया और फिर उन्होंने अपने माता-पिता की सपोर्ट से क्रिश्चियनिटी को अपना लिया. माथु ने धर्म बदलने के बाद अपना नाम मीना रख लिया था.  फिल्म अमरम में वह ममूटी की बेटी राधा के रोल में नजर आई थीं. कई हिट फिल्में करने के बाद साल 2000 में उन्होंने सब चीजों से किनारा कर लिया था. शोबिज छोड़ने के बाद वह अमेरिका चली गईं और वहां बतौर अकाउंटेंट काम कर रही हैं. पहले पति डॉक्टर जैकब से तलाक लेने के बाद उन्हें एक मलेशियाई से शादी की और आज दो बच्चे और पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं.

 

 

