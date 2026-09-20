मलयालम फिल्म ने विदेश में रचा इतिहास, ये काम करने वाली बनीं पहली फिल्म

मलयालम सिनेमा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह कुछ नया करके फैंस का ध्यान खींच सकते हैं. दरअसल, निर्देशक समजद पीएस की आगामी मलयालम फिल्म ‘हाफ' ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) में इतिहास रच दिया है. यह प्रतिष्ठित मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में प्रदर्शित होने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है. फेस्टिवल में मौजूद सूत्रों के अनुसार, फिल्म की स्क्रीनिंग को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. थिएटर में पूरे प्रदर्शन के दौरान उत्साह का माहौल रहा और स्क्रीनिंग के बाद आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र तक यह जोश बना रहा.

हाफ की स्क्रीनिंग पर बजी तालियां

फ्रैग्रेंट नेचर फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले ऐन सजीव और पी.के. सजीव द्वारा निर्मित ‘हाफ' को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने इसकी रॉ, अलग और बेहद प्रभावशाली सिनेमाई प्रस्तुति के लिए सराहा. स्क्रीनिंग के दौरान कई मौकों पर दर्शकों ने तालियां बजाईं और फिल्म की अनोखी प्रस्तुति ने उन पर गहरी छाप छोड़ी. प्रश्नोत्तर सत्र में निर्देशक समजद पीएस, निर्माता ऐन सजीव और पी.के. सजीव, मुख्य कलाकार रंजीत सजीव और ऐश्वर्या राज, संगीतकार मिथुन मुकुंदन तथा साउंड डिजाइनर विष्णु गोविंद मौजूद रहे. उन्होंने दर्शकों के साथ फिल्म की थीम, निर्माण प्रक्रिया, विजुअल लैंग्वेज, संगीत, साउंड डिजाइन और अभिनय पर चर्चा की.

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हाफ की हुई तारीफ

दर्शकों ने रंजीत सजीव और ऐश्वर्या राज के अभिनय की भी सराहना की और उनके किरदारों को लेकर कई सवाल पूछे. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस भी चर्चा का प्रमुख विषय रहे. वेरी ट्राई युलिसमैन द्वारा तैयार की गई फाइट कोरियोग्राफी को विशेष प्रशंसा मिली, जबकि संगीत और साउंड डिजाइन को फिल्म के रोमांचक और प्रभावशाली माहौल का अहम हिस्सा बताया गया. फिल्म की तकनीकी टीम में सिनेमैटोग्राफर पप्पिनु, एडिटर महेश भुवनेंद और साउंड डिजाइनर विष्णु गोविंद शामिल हैं. फिल्म की अंतरराष्ट्रीय यात्रा को भी मजबूती मिली है. एक्सेल एंटरटेनमेंट और एए फिल्म्स उत्तर भारत में फिल्म को प्रस्तुत और वितरित करेंगे, जबकि इसके अंतरराष्ट्रीय बिक्री अधिकार बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर (बीएफएफ) ने हासिल किए हैं.

हाफ फिल्म की कहानी

फिल्म दो हाफ-ब्लड वैम्पायर जुड़वां बच्चों एथन (रंजीत सजीव) और आइवी (ऐश्वर्या राज) की कहानी है. वे रेगिस्तान से होकर गुजर रहे होते हैं तभी रास्ते में एक क्रूर लुटेरों के गिरोह उन पर हमला क देते हैं, जिसमें वह वह बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और इसके बाद दोनों बदला लेने निकल पड़ते हैं. यह फिल्म वैम्पायर मिथोलॉजी, मार्शल आर्ट्स, वेस्टर्न स्टाइल को मिलाकर बनाई गई है. इसे “इंडिया का वैम्पायर वेस्टर्न” कहा जा रहा है.

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