विज्ञापन

धनुष की तमिल फिल्म 'कारा' में कास्ट होने पर इस एक्ट्रेस को झेलनी पड़ी आलोचना, अब एक्ट्रेस का आया करारा जवाब

हाल ही में एक्ट्रेस ममिता बैजू को तेज बुखार और शरीर दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह अभी रिकवर कर रही हैं.  इसी बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने धनुष की फिल्म 'कारा' (Kara) में अपनी कास्टिंग के बारे में बात की थी.

Read Time: 4 mins
Share
धनुष की तमिल फिल्म 'कारा' में कास्ट होने पर इस एक्ट्रेस को झेलनी पड़ी आलोचना, अब एक्ट्रेस का आया करारा जवाब
'कारा' में कास्ट होने पर मलयालम एक्ट्रेस ममता बैजू को झेलनी पड़ी आलोचना
नई दिल्ली:

हाल ही में एक्ट्रेस ममिता बैजू को तेज बुखार और शरीर दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह अभी रिकवर कर रही हैं.  इसी बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने धनुष की फिल्म 'कारा' (Kara) में अपनी कास्टिंग के बारे में बात की थी.
सुधीर श्रीनिवासन के साथ एक इंटरव्यू में ममिता से तमिल फिल्मों में कास्टिंग को लेकर हो रही बहस के बारे में पूछा गया.

उन्होंने कहा, "जब मुझे मौका मिला, तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया. एक एक्टर के तौर पर मैं नई चीजें आजमाना चाहती हूं और अलग-अलग तरह के रोल करना चाहती हूं. मुझे ऐसा करने का मौका मिल रहा है और मैं कर रही हूं. यह सबसे पहले मेकर्स की पसंद होती है कि वे मुझे किसी खास किरदार में देखते हैं. मैं मना नहीं कर सकती... मैं काम करना चाहती हूं और वह मुकाम हासिल करना चाहती हूं."

यह भी पढ़ें-'मुझे विदा करो', आवारापन विवाद के बाद अमाल मलिक ने लिया फिल्म म्यूजिक से ब्रेक, पोस्ट में कही ये बात

उन्होंने आगे कहा, "मुझे वह मौका मिल रहा है, इसलिए यह गलत नहीं है. अगर मैं उस किरदार में विश्वसनीय लग पाती हूं, तो यही मेरा लक्ष्य है.  यह सब सीमाओं को तोड़ने के बारे में है. भाषा के मामले में भी. यह मेरा पेशा है और सीमाओं को आगे बढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी है, और हमें ऐसा करना ही होगा." 

विग्नेश राजा ने बताया कि ममिता को क्यों चुना गया

वहीं, विग्नेश राजा का कहना है कि ममिता की कास्टिंग किरदार की जरूरतों के आधार पर की गई थी. गलाटा प्लस (Galatta Plus) के साथ एक इंटरव्यू में फिल्ममेकर से तमिल फिल्म में लीड रोल के लिए तमिल एक्ट्रेस खोजने में आने वाली मुश्किलों के बारे में पूछा गया, खासकर तब जब 'कारा' में ममिता के शामिल होने की घोषणा की गई थी.

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, मैं उस (मार्केटिंग वैल्यू) पर ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे लिए कंटेंट जरूरी है. जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसी एक्टर को लूंगा जो मेरे किरदार के साथ न्याय कर सके. इस किरदार के लिए हमने लगभग 20-25 लड़कियों का ऑडिशन लिया, लेकिन ममिता ने ऑडिशन में जो किया, उसके आस-पास भी कोई नहीं पहुंच पाया." उन्होंने आगे कहा, "तो, यह फैसला पूरी तरह से मेरिट के आधार पर लिया गया था, और यह एक क्रिएटिव फैसला था.  

यह भी पढ़ें- क्या ग्रीक गॉड जैसे दिखते हैं ऋतिक रोशन? क्या कहती हैं ग्रीस की महिलाए, देखें मजेदार वीडियो

ममिता बैजू ने अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी 

एसोसिएशन ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें ममिता ने उन लोगों से बात की जो ऑस्ट्रेलिया में उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने कन्फर्म किया कि अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. ममिता बैजू ने कहा, "दुर्भाग्य से, मैं उस तारीख पर वहां नहीं आ पाऊंगी जो तय की गई थी. अभी मेरा अस्पताल में इलाज चल रहा है. अगर कोई भी तरीका मुमकिन होता, तो मैं जरूर आती, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है." एक्टर ने यह भी कहा कि इवेंट में शामिल न हो पाने से उन्हें निराशा हुई है. उन्होंने बताया कि सेहत की वजह से ट्रिप कैंसिल करना जरूरी हो गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mamitha Baiju Age, Mamitha Baiju Education, Mamitha Baiju Family Pic, Mamitha Baiju Hospitalized, Mamitha Baiju Latest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com