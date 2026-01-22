विज्ञापन

मालविका मोहनन सोशल मीडिया पर अचानक करने लगीं ट्रेंड! एक्ट्रेसेस के बारे में कहा कुछ ऐसा मचा हड़कंप

साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस मालविका मोहनन गुरुवार को अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं. वजह बना उनका एक हालिया इंटरव्यू.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहीं मालविका मोहनन

साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस मालविका मोहनन गुरुवार को अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं. वजह बना उनका एक हालिया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री की कुछ एक्ट्रेसेस की डायलॉग डिलिवरी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी. इसके बाद ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर उन्हें लेकर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने उनके बयान को गलत बताया, जबकि कुछ लोग उनके समर्थन में भी सामने आए. तेलुगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी- पांचों इंडस्ट्री में काम कर चुकी मालविका ने ‘गैलाटा प्लस' को दिए इंटरव्यू में बिना नाम लिए कहा कि कई एक्ट्रेस शूट के समय डायलॉग बोलने की जगह 1,2,3,4 या A,B,C,D बुदबुदाती रहती हैं और सिर्फ रटे-रटाए एक्सप्रेशंस देती हैं. उनका कहना था कि बाद में डबिंग के समय होंठों से डायलॉग मैच कर दिए जाते हैं. 32 साल की एक्ट्रेस के इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी यूजर्स ने अपमानजनक बताया.

मालविका ने आगे दावा किया कि यह कोई एक-दो बार की बात नहीं है, बल्कि कुछ एक्टर्स ने अपने पूरे करियर में यही तरीका अपनाया है. उनका यह बयान सामने आते ही लोग दो गुटों में बंट गए. एक तरफ वे यूजर्स हैं जो इसे सच्चाई मानते हुए इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मालविका की खुद की एक्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स ने उन्हें ‘मास्टर' और हाल ही में रिलीज ‘द राजा साब' की याद दिलाई. एक यूजर ने लिखा कि ‘मास्टर' में मालविका की एक्टिंग को एक्सप्रेशंस के लिए ट्रोल किया गया था और अब वह दूसरों पर टिप्पणी कर रही हैं. किसी ने कहा कि उन्हें अपनी सलाह पहले खुद पर लागू करनी चाहिए, तो किसी ने लिखा कि दूसरों पर बोलने से बेहतर अपने काम पर ध्यान दें.

हालांकि, मालविका को समर्थन भी मिला है. कुछ फैंस ने उनकी पहली फिल्म ‘बियॉन्ड द क्लाउड्स' (2018) में उनके काम की तारीफ की और कहा कि वह एक अच्छी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने दमदार परफॉर्मेंस दी है. समर्थकों का मानना है कि मालविका ने जो कहा, वह इंडस्ट्री की एक सच्चाई हो सकती है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब 9 जनवरी को रिलीज ‘द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है. प्रभास स्टारर इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने इसे कमजोर बताया. 

इससे पहले भी मालविका अपनी एक्टिंग को लेकर ट्रोल हो चुकी हैं. एक ‘आस्क मी एनीथिंग' सेशन में उनसे पूछा गया था कि वह एक्टिंग क्लास कब लेंगी, जिस पर उन्होंने तीखा जवाब दिया था. कुल मिलाकर, मालविका मोहनन का यह बयान सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा कारण बन गया है और यही वजह है कि वह इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं.
 

