प्रभास को फिल्म जगत के लोगों ने क्यों दिया नाम डार्लिंग ? द राजा साब की हीरोइन्स ने खोले राज

पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म का म्यूजिक लॉन्च सोमवार को मुंबई में आयोजित किया गया. हालांकि फिल्म के मुख्य अभिनेता प्रभास इस इवेंट में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिल्म की तीनों हीरोइनें मालविका मोहनन, निधि कुमार और निधि अग्रवाल इस मौके पर फिल्म के निर्माता और वरिष्ठ अभिनेता बोमन ईरानी के साथ नजर आईं. ‘बाहुबली' के बाद प्रभास न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुपरस्टार बन चुके हैं. ऐसे में उनके साथ काम करना आज किसी भी अभिनेत्री के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. म्यूजिक लॉन्च के दौरान फिल्म की हीरोइन मालविका मोहनन और निधि कुमार ने बताया कि जब उन्हें पहली बार ‘द राजा साब' के लिए कॉल आया, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और दोनों को यह कॉल किसी स्कैम जैसा लगा.

मालविका मोहनन: “मुझे लगा कोई मुझे स्कैम कर रहा है”

मालविका मोहनन ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब उन्हें इस फिल्म के लिए कॉल आया, तो वह पूरी तरह चौंक गई थीं. मालविका के अनुसार, “जब मुझे इस फिल्म के लिए कॉल आया था, तो मुझे सच में लगा कि कोई मुझे स्कैम कर रहा है. उस समय मैंने थलपति विजय के साथ एक फिल्म की थी, जो काफी बड़ी हिट रही थी. उसके करीब तीन-चार महीने बाद मुझे एक कॉल आया.” उन्होंने बताया कि यह कॉल निर्देशक प्रशांत नील की टीम की ओर से था, जो उस वक्त प्रभास के साथ ‘सालार' बना रहे थे और फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे. मालविका ने कहा कि उन्होंने प्रशांत नील से मुलाकात भी की, लेकिन किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई और वह ‘सालार' का हिस्सा नहीं बन सकीं.

मालविका के मुताबिक, “करीब छह से आठ महीने बाद मुझे फिर से एक कॉल आया और कहा गया कि यह प्रभास की फिल्म के लिए है. उस वक्त दो फिल्में चल रही थीं — एक दीपिका पादुकोण के साथ और दूसरी ‘सालार', जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी थी. इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. मुझे पक्का लगा कि यह कोई स्कैम है.” इसके बाद उन्हें भरोसा दिलाया गया कि यह फिल्म वाकई असली है और उन्हें एक शानदार रोल के लिए कास्ट किया जाना चाहता है. मालविका ने बताया कि इसके बाद वह हैदराबाद गईं और निर्देशक मारुति से मुलाकात की.

मालविका ने कहा, “तब मुझे समझ आया कि यही अगली फिल्म है, जो शुरू होने वाली है. ‘सालार' मिस होने के बाद प्रभास के साथ अपनी तेलुगु डेब्यू फिल्म करना मेरे लिए डेस्टिनी जैसा है. मैं लंबे समय से प्रभास और ‘बाहुबली' की बहुत बड़ी फैन रही हूं.” मालविका ने प्रभास की तारीफ करते हुए कहा कि वह बेहद सादगी पसंद और स्वीट इंसान हैं और ‘डार्लिंग' उनका बिल्कुल सही निकनेम है. साथ ही उन्होंने बताया कि ‘द राजा साब' एक ऐसी फिल्म है जिसमें दर्शकों को हर मोड़ पर कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा. यह इमोशन्स, कॉमेडी और थ्रिल का मिक्स है, जो ढाई से तीन घंटे तक एक पूरा थिएटर एक्सपीरियंस देने वाली है.

निधि कुमार: “मुझे डिफिनेटली लगा कि यह स्कैम है”

कुछ ऐसा ही अनुभव अभिनेत्री निधि कुमार के साथ भी हुआ. निधि ने बताया कि जब उन्हें पहली बार इस फिल्म के लिए कॉल आया, तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि प्रभास के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. निधि कुमार ने कहा, “जब मुझे पहली बार इस फिल्म के लिए फोन आया था, तो मुझे डिफिनेटली लगा कि यह कोई स्कैम है. क्योंकि मैंने ‘राधे श्याम' में भी काम किया था. उन्होंने कहा कि हम आपको प्रभास के अपोजिट हीरोइन के तौर पर कास्ट करना चाहते हैं.”

निधि के मुताबिक, उस वक्त उन्होंने मजाक में जवाब देते हुए कहा था, “मैंने कहा ओके ओके, ऐसे ही आप मुझे कास्ट करना चाहते हैं? और मजाक में कहा कि हां, मेरे पापा अमिताभ बच्चन हैं.” निधि ने बताया कि इसके बाद जब टीम की ओर से उन्हें एक लिंक भेजा गया, तब उन्हें लगा कि मामला गंभीर है. उनके मैनेजर ने उन्हें दोबारा कॉल करने की सलाह दी.

निधि ने कहा, “इसके बाद मैंने उन्हें वापस कॉल किया और फिर मारुति सर और एसकेएन सर मुंबई आए. तब मुझे इस फिल्म के निर्देशन के बारे में बताया गया.” निधि के मुताबिक, इसके बाद फिल्म के लिए पूरा प्रोसेस शुरू हुआ लुक टेस्ट हुए, कई फोटोशूट किए गए, ऑडिशन हुए और एक के बाद एक कई सीन परफॉर्म करवाए गए. इसी प्रक्रिया के बाद उन्हें ‘द राजा साब' में काम मिला.

प्रभास के साथ काम करने का जबरदस्त क्रेज

मालविका मोहनन और निधि कुमार दोनों अभिनेत्रियों के बयानों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि फिल्म जगत की अभिनेत्रियों में प्रभास के साथ काम करने को लेकर कितनी जबरदस्त उत्सुकता और क्रेज है, फिर चाहे वे नॉर्थ इंडस्ट्री से हों या साउथ इंडस्ट्री से. ‘बाहुबली' के बाद प्रभास की स्टारडम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और ‘द राजा साब' को लेकर दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ चुकी हैं.