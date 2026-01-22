विज्ञापन

कपिल के शो में पहुंचीं रानी मुखर्जी, आदित्य के प्रपोजल पर कही ऐसी बात, हंसी के ठहाकों से गूंज उठा सेट

रानी मुखर्जी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपने शानदार अभिनय से नेशनल अवार्ड जीतने के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं. रानी क्राइम ड्रामा फ्रेंचाइजी मर्दानी के तीसरे भाग मर्दानी 3 से धमाल मचाने को तैयार है.

Rani Mukerji In Kapil Sharma Show: रानी मुखर्जी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपने शानदार अभिनय से नेशनल अवार्ड जीतने के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं. रानी होम प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स की क्राइम ड्रामा फ्रेंचाइजी मर्दानी के तीसरे भाग मर्दानी 3 से धमाल मचाने को तैयार है. फिल्म मर्दानी 3 बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. हाल ही में मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसके बाद से रानी मुखर्जी देशभर में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए निकल चुकी हैं.

अहमदाबाद में मर्दानी 3 का प्रमोशन करने के बाद रानी अब वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में पहुंची हैं. यहां रानी के साथ कई खाकी वर्दी वाली महिला सिपाही भी पहुंचीं. साथ ही कपिल ने शो में रानी मुखर्जी संग खूब मस्ती भी की.

आदित्य ने रानी को कैसे प्रपोज किया?

रानी मुखर्जी ब्लैक रंग की ड्रेस में कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में पहुंचीं. रानी इस ब्लैक ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही हैं. पहले तो कपिल ने एक्ट्रेस का शो में स्वागत किया और उसके बाद रानी कहती हैं, 'मुझे पंजाबियों से बहुत प्यार है. कपिल भी चुटकी लेते हुए कहते हैं, 'हमें भी मिष्टी दोई बहुत अच्छी लगती है'. फिर कपिल ने रानी की खूबसूरती के कसीदे पढ़े और फिर पूछा, 'आदित्य सर ने नई-पुरानी दोनों जनरेशन को प्यार करना सिखाया, आपको आदित्य सर ने कैसे प्रपोज किया था?

इस पर रानी ने हंसते हुए कहा, 'सारी बातें टीवी पर नहीं बता सकते'. इसके बाद सभी शो में जोर के ठहाके लगे. फिर कपिल ने अपनी मस्ती बढ़ाई और दर्शकों की भीड़ में बैठीं महिला एसीपी से कठिन सवाल पूछ लिया, जिसका उन्हें कड़क जवाब भी मिला.
 

महिला एसीपी से सवाल करना पड़ा भारी

कपिल ने महिला एसीपी से पूछा, 'मैम आपके सामने से मोटरसाइकिल पर एक शख्स आ रहा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया है और वो आपका अपना पति निकले तो क्या आप उसका चालान काटेंगे?'. इस पर महिला एसीपी ने कहा, 'आज तक ऐसा कोई बंदा बना नहीं  जो मुझसे बचकर निकलकर चला जाए'. इतने में रानी मुखर्जी बोलती हैं, 'यह हुई ना मर्दानी वाली बात'.

कुल मिलाकर कपिल शर्मा के इस नए शो का प्रोमो बेहद मजेदार और मस्ती भरा है. बात करें मर्दानी 3 की तो यह फिल्म आगामी 30 जनवरी को थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है.

Rani Mukerji, Kapil Sharma Show, Mardaani 3
