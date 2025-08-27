65 का हीरो 32 की हीरोइन, लोगों ने बनाई बातें तो एक्ट्रेस का आया करारा जवाब- कहानी जाने बिना टिप्पणी नासमझी...

65 का हीरो और 32 की हीरोइन की फिल्म ओणम के मौके पर रिलीज होने जा रही है. लेकिन फैन्स ने इन्हें लेकर जब बातें बनानी शुरू की तो एक्ट्रेस ने ऐसा करारा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद कर दी. यही नहीं, इस फिल्म का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हुआ है. जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. हम यहां बात कर रहे हैं मोहनलाल और मालविका मोहनन की फिल्म हृदयपूर्वम की. जब फिल्म का पहला पोस्ट रिलीज हुआ तो मोहनलाल (65) और मालविका मोहनन (32) की उम्र के अंतर को लेकर काफी आलोचना हुई थी. अब मालविका मोहनन ने इस आलोचना का जवाब दिया है.

हृदयपूर्वम की एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने जिंजर मीडिया एंटरटेनमेंट्स के साथ बातचीत में कहा कि 'फिल्म की कहानी जाने बिना इस तरह की टिप्पणी करना नासमझी है. पहले फिल्म तो रिलीज होने दें, अगर आपको ये विषय ठीक नहीं लगे तो आप कुछ भी कमेंट करिए. इसमें कोई गलत नहीं है. हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है. लेकिन बिना कुछ जाने कमेंट करना बहुत ही गलत है.' फिल्म की कहानी को लेकर मालविका ने कहा कि फिल्म की कहानी दो अजनबी लोगों के उम्र के एक पड़ाव पर मिलने को लेकर है. इसके साथ कहानी चलती है. यह कोई एकदम अलग किस्म की प्रेम कहानी है.

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म हृदयपूर्वम 28 अगस्त को सिनेमाघरो में रिलीज हो रही है. फिल्म का निर्देशन सत्यन अंतिकड़ ने निर्देशन किया है. हृदयपूर्वम में मोहनलाल और मालविका के अलावा संगीत प्रता, संगीता माधवन नायर और सद्दीक भी नजर आएंगे. 28 अगस्त को ही कल्याणी प्रियदर्शन की लोका चैप्टर 1: चंद्रा रिलीज हो रही है. इस तरह बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा