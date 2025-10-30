विज्ञापन

Enrique के कॉन्सर्ट में मलाइका अरोड़ा बनीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, रकुलप्रीत और जैकी श्रॉफ ने भी लूटी महफिल

हॉलीवुड पॉपस्टार एनरिक इग्लेसियस ने मुंबई में बुधवार रात एक शानदार कंसर्ट किया, जिसमें बॉलीवुड सितारों का हुजूम उमड़ पड़ा, इसमें मलाइका अरोड़ा, रकुल प्रीत से लेकर जैकी भगनानी और कई टीवी सेलेब्स भी शामिल हुए.

एनरिक इग्लेसियस का मुंबई कंसर्ट बना सेलिब्रिटी नाइट
हॉलीवुड पॉपस्टार एनरिक इग्लेसियस ने मुंबई में बुधवार रात एक शानदार कंसर्ट किया, जिसमें बॉलीवुड सितारों का हुजूम उमड़ पड़ा, इसमें मलाइका अरोड़ा, रकुल प्रीत से लेकर जैकी भगनानी और कई टीवी सेलेब्स भी शामिल हुए. 13 साल बाद भारत लौटे एनरिक के इस लाइव परफॉर्मेंस का जादू ऐसा चला कि मुंबई में लगभग 25,000 से ज्यादा फैंस उमड़ पड़े. बुधवार की रात मुंबई में हॉलीवुड सुपरस्टार एनरिक इग्लेसियस ने एक शानदार कंसर्ट किया. 13 साल बाद वो भारत में परफॉर्म करने के लिए आए, इस दौरान मुंबई के बांद्रा कुर्ला कंपलेक्स में सेलिब्रिटी का हुजूम उमड़ पड़ा. उनके शो को देखने के लिए 25000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स भी थे.

उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं मलाइका के साथ कैसे रकुल, जैकी और अन्य सेलिब्रिटीज ने इस कंसर्ट को एंजॉय किया.



मलाइका अरोड़ा का वायरल वीडियो
इंस्टाग्राम पर manav.manglani नाम से बने पेज पर मलाइका अरोड़ा, जैकी भगनानी, रकुल प्रीत सिंह और प्रज्ञा जायसवाल का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में सभी एनरिक के कंसर्ट को एंजॉय कर रहे हैं. मलाइका ने व्हाइट कलर का स्लीवलेस टॉप पहना हैं, तो रकुल ब्लू कलर के स्कर्ट टॉप में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. जैकी भगनानी व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर की हैट लगाए नजर आए. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

शो में पहुंचे टीवी स्टार्स
इस म्यूजिकल नाइट में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि छोटे पर्दे के सितारे भी एनरिक के चार्म के दीवाने बने. इसमें रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के साथ ही गुरमीत चौधरी, देबीना बैनर्जी, राहुल वैद्य जैसे कई सेलिब्रिटी नजर आए. वहीं, विद्या बालन, सोनल चौहान और जैसे सेलिब्रिटीज भी कंसर्ट को एंजॉय करते नजर आए. सोशल मीडिया पर कंसर्ट से जुड़े कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एनरिक के चार्टबस्टर्स गानों “Bailamos”, “Escape”, “Rhythm Divine” और “Tonight I'm Lovin' You” पर सेलिब्रिटी एंजॉय करते हुए दिखें. 13 साल बाद भारत में एनरिक का ये शानदार रिटर्न फैंस के लिए एक म्यूजिकल ट्रीट बन गया, जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों की ग्लैमर दुनिया को एक मंच पर ला दिया.

