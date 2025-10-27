विज्ञापन

50 ना 52, इतने साल की हो गई हैं मलाइका, पोस्ट में किया सही उम्र का खुलासा, फैंस बोले- ऐसा नहीं हो सकता

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे. रविवार को इंस्टाग्राम पर मलाइका ने गोवा में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड दीवा मलाइका अरोड़ा ने आखिरकार अपनी उम्र स्पष्ट कर दी है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे. रविवार को इंस्टाग्राम पर मलाइका ने गोवा में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. साथ ही साफ कर दिया कि वह कितनी साल की हैं. तस्वीरों में, मलाइका येलो कलर की ड्रेस पहने हुए बाहर बैठी हैं और अपने 50वें जन्मदिन पर अलग-अलग पोज़ देती दिख रही है. कुछ अन्य तस्वीरों में वह केक काटती और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाती नजर आईं. उन्होंने कई सारी पार्टियों कीं और अपना 50वां जन्मदिन मनाया. वीडियो में मलाइका खुल कर डांस करती और खुशियां मनाती दिख रही हैं.

मलाइका की मां, जॉयस पॉलीकार्प, बहन अमृता अरोड़ा और बेटे अरहान खान उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनें. एक तस्वीर में मलाइका ब्लैक और व्हाइट कलर की पोल्का-डॉटेड ड्रेस पहने दिख रही हैं. वहीं एक पार्टी में वह एक गुलाबी ड्रेस और एक में गोल्डन गाउन पहने नजर आईं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "मेरा दिल भर आया है.. प्यार, शुभकामनाओं और मेरे 50वें जन्मदिन को वाकई खास बनाने के लिए आप सभी का शुक्रिया."

उन्होंने आगे लिखा, "उन अद्भुत लोगों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत जश्न मनाने की योजना बनाने और उसे बनाने में मदद की और मेरे दोस्तों का भी जिन्होंने मेरे साथ जश्न मनाया - मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांग सकती थी." मलाइका ने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर वेट वेट वेट का 1992 का गाना लव इज़ ऑल अराउंड लगाया.

इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए बिपाशा बसु ने लिखा, "बिलेटेड हैप्पी बर्थडे." एक फैन ने लिखा, "क्या ही शानदार 50वां जश्न था, बहुत ही शानदार था, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था." अमृता अरोड़ा ने कमेंट किया, "अब तक का सबसे अच्छा समय."

मलाइका की उम्र को लेकर भ्रम

हाल ही में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के एक वर्ग ने ऐसे पोस्ट शेयर किए जिनमें दावा किया गया कि मलाइका ने 2019 में अपना 46वां जन्मदिन मनाया था, जिससे उनकी असली उम्र को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं. बाद में, अमृता ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन की उम्र की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, "इतने सालों के 50 साल के बाद, आखिरकार तुम 50 की हो गई, मेरी खूबसूरत बहन." एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने लिखा, "मल्ला, तुम आखिरकार 50 की हो गई हो. उफ़, क्या कोई बेहतर 50 साल की हो सकती है!! उफ़्फ़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं... कल रात क्या शानदार थी... जादुई!!"

