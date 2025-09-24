स्ट्रेस दूर करने के लिए मलाइका करती हैं ये चाइनीज एक्सरसाइज, बोलीं- इसके फायदें अनगिनत...

विज्ञापन

स्ट्रेस दूर करने के लिए मलाइका करती हैं ये चाइनीज एक्सरसाइज
नई दिल्ली:

मलाइका अरोड़ा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ चाइनीज एक्सरसाइज करते हुए  फोटो शेयर की. ये स्ट्रेस को दूर करने, फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करने और लिम्फेटिक सिस्टम  को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'छैया छैया' गर्ल ने बताया कि कैसे ये सरल एक्सरसाइज शरीर को खोल सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं. सफेद एथलीजर पहने वह एक्सरसाइज करती हुई दिख रही हैं. साथ ही एक वॉयसओवर भी है जो शरीर के लिए इसके लाभों के बारे में बता रहा है.

कैप्शन में मलाइका अरोड़ा ने लिखा, "7 चाइनीज एक्सरसाइज जो आपकी जकड़न को दूर करते हैं और आपके लिम्फेटिक सिस्टम को बढ़ावा देते हैं. ये थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन ये छिपे हुए तनाव को दूर करते हैं और आपके शरीर को शक्तिशाली तरीकों से खोलते हैं. मलाइका अरोड़ा को इंडस्ट्री की सबसे फिट अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है, जो वर्कआउट और योग के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने गहन व्यायाम और योग सत्रों के वीडियो साझा करती हैं और अपने फैंस को अपनी फिटनेस यात्रा से प्रेरित करती हैं.

आईएएनएस के साथ हाल ही में हुई बातचीत में, मलाइका ने कहा कि ग्लैमर और अट्रैक्शन  को एक खास उम्र से जोड़ने वाली पुरानी धारणाओं से आगे बढ़ने का समय आ गया है.“मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उन पुरानी धारणाओं को छोड़ दें कि सुंदरता केवल एक खास उम्र की होती है. महिलाएं जीवन के हर पड़ाव पर आकर्षक और शक्तिशाली हो सकती हैं. मुझे उम्मीद है कि मैं और अधिक महिलाओं को इन रूढ़ियों को तोड़ने और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने के लिए प्रेरित कर पाऊंगी.” 51 वर्षीय अभिनेत्री ने आगे कहा, “मेरे लिए, उम्र कोई सीमा नहीं बल्कि एक विकास है.  

