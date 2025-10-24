विज्ञापन

2019 में 46 कीं तो 2025 में मलाइका अरोड़ा ने मनाया 50वां बर्थडे, यूजर्स का चकराया दिमाग

मलाइका अरोड़ा ने 23 अक्टूबर को अपना 50वां जन्मदिन बड़े स्टाइल में मनाया. उनकी बहन अमृता अरोड़ा, BFF करीना कपूर और दूसरों ने सोशल मीडिया पर "गोल्डन गर्ल" के लिए गोल्डन पोस्ट शेयर की.

मलाइका अरोड़ा के 50वें जन्मदिन पर बेस्टी करीना कपूर ने विश किया बर्थडे
नई दिल्ली:

मलाइका अरोड़ा ने 23 अक्टूबर को अपना 50वां जन्मदिन बड़े स्टाइल में मनाया. उनकी बहन अमृता अरोड़ा, BFF करीना कपूर और दूसरों ने सोशल मीडिया पर "गोल्डन गर्ल" के लिए गोल्डन पोस्ट शेयर की. मलाइका की बर्थडे पार्टी की अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसमें वह एक बर्थडे केक के सामने खड़ी दिख रही हैं, जिसके ऊपर 50 नंबर लिखा है. अमृता अरोड़ा ने भी पार्टी की कुछ अंदर की तस्वीरें शेयर कीं. बर्थडे केक की तस्वीर शेयर की. साथ ही उन्होंने लिखा, तुम आखिरकार 50 साल की हो गई हो मेरी खूबसूरत बहन."

एक और पोस्ट में अमृता ने लिखा, "मल्ला, तुम आखिरकार 50 साल की हो गई हो. उफ्फ़, क्या इससे बेहतर 50 साल की कोई हो सकती है!! उफ़्फ़ आई लव यू डीप... कल रात क्या रात थी.... मैजिकल!!" अपनी BFF को गोल्डन बर्थडे विश करते हुए, करीना कपूर ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे डार्लिंग मल्ला. गोल्डन गर्ल, गोल्डन बर्थडे. जन्मदिन मुबारक ... लव यू."

 इस बीच इंटरनेट पर मल्ला का 50वां जन्मदिन चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने 2019 में अपना 46वां जन्मदिन मनाया था. और  2025 में वह अपना 50 जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 1973 में हुआ था, ऐसे में यह उनका  51वां जन्मदिन होना चाहिए.  

