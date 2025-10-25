कितने साल की हैं मलाइका अरोड़ा? किसी ने कहा 52 तो किसी ने 50, बहन अमृता अरोड़ा ने बताया सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. यह जश्न गोवा में दोस्तों और परिवार के साथ मनाया गया, जिसमें अमृता अरोड़ा और एक्ट्रेस के बेटे अरहान खान के अलावा फराह खान भी शामिल हुई तीं. वहीं तस्वीरों में एक्ट्रेस के बर्थडे केक पर 50 साल लिखा गया था. जबकि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया था कि एक्ट्रेस ने 2019 में 46वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसके चलते 2025 में मलाइका अरोड़ा की उम्र 52 साल की होनी थी. इसके चलते फैंस के मन में काफी सवाल थे, जिनका अब मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा ने जवाब दे दिया है.

रुमर्स को खत्म करते हुए अमृता अरोड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी बहन मलाइका अरोड़ा की उम्र कंफर्म करते हुए तीन मंजिला बर्थडे केक की फोटो शेयर की. इसके साथ कैप्शन में लिखा, "इतने सालों के 50 साल के बाद, आखिरकार तुम 50 की हो गई, मेरी खूबसूरत बहन."

अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मल्ला, आखिरकार तुम 50 की हो गई. उफ़, क्या कोई इससे बेहतर 50 साल का हो सकता है!! उफ़्फ़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं... कल रात क्या कमाल की थी... जादुई!!"

इसके अलावा अमृता अरोड़ा ने बहन के गोवा में आयोजित बर्थडे सेलिब्रेशन की भी झलक दिखाई, जिसमें मलाइका अरोड़ा को अपने आइकॉनिक ट्रैक छैय्या छैय्या पर डांस और गाना गाते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वहीं फैंस इस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं.

गौरतलब है कि मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 1998 में अरबाज खान से शादी की थी. वहीं 2017 में कपल का तलाक हो गया था. दोनों का एक बेटा अरहान खान है, जिसकी परवरिश दोनों करते हैं. वहीं मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर को डेट कर चुकी हैं.