35 साल की है भाग्यश्री की शादी, 'अगर तुम मिल जाओ…' गाने पर मैंने प्यार किया एक्ट्रेस का दिखा रोमांटिक अंदाज

मैंने प्यार किया की एक्ट्रेस भाग्यश्री ने नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पति हिमालय के साथ 'अगर तुम मिल जाओ…' रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं.

35 साल पहले हुई थीं मैने प्यार किया एक्ट्रेस भाग्यश्री की शादी
नई दिल्ली:

90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘मैंने प्यार किया' फेम भाग्यश्री सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. पोस्ट किए लेटेस्ट वीडियो में एक्ट्रेस रोमांटिक अंदाज में नजर आईं. भाग्यश्री ने फॉलोअर्स को यह भी बताया कि 'अगर तुम मिल जाओ' गाने के लिरिक्स उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी में पूरी तरह फिट बैठ गए. इंस्टाग्राम पर भाग्यश्री ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी, शमिता शेट्टी स्टारर 'जहर' फिल्म के गाने ‘अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम' पर लिप-सिंक करती नजर आईं. सिंगर श्रेया घोषाल के गाने को भाग्यश्री ने अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी से जोड़ते हुए बेहद खास बताया.

पति को भाग्यश्री ने डेट किया गाना

वीडियो के साथ भाग्यश्री ने कैप्शन में लिखा, “और, फिर बस ऐसे ही... एक गाना जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा.” उन्होंने गाना पति को डेडिकेट करते हुए आगे लिखा, “यह गाना उस समय की याद दिलाता है, जब सच्चा प्यार मिलना नामुमकिन सा लगता था. यह गाना बहुत बाद में आया, लेकिन इसके लिरिक्स मेरी रियल लाइफ लव स्टोरी में पूरी तरह फिट बैठ गए. प्यार मिला और सच में जमाना छोड़ दिया. यह गाना मेरे हिमालय को डेडिकेट.”

भाग्यश्री को यूं हुआ प्यार

बता दें, भाग्यश्री और हिमालय की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों के मोहब्बत की शुरुआत स्कूल के दिनों में हुई थी. फिल्म ‘मैंने प्यार किया' की सफलता के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे. उस समय भाग्यश्री की शादी को लेकर परिवार में काफी विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने सच में ‘जमाना छोड़ दिया' इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार को समय दिया.

स्कूल में साथ पढ़ें हैं भाग्यश्री और उनके पति

एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने खुद बताया था कि हिमालय अपनी क्लास के सबसे शरारती बच्चे थे और वह मॉनीटर थीं. ऐसे में दोनों के बीच रोज नोकझोंक होती थी. इस बीच दोनों की तकरार प्यार में बदल गई और परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने 1989 में शादी कर ली.

