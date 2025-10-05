विज्ञापन

काली माता के अवतार में माही श्रीवास्तव, भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' का टीजर देख फैंस भी कर रहे तारीफ 

रत्नाकर कुमार, पराग पाटिल और माही श्रीवास्तव की भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' का टीजर आ गया है, जिसे फैंस का प्यार मिल रहा है. 

Read Time: 3 mins
Share
काली माता के अवतार में माही श्रीवास्तव, भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' का टीजर देख फैंस भी कर रहे तारीफ 
कंगन माई के का टीजर आया सामने
नई दिल्ली:

पहली बार भोजपुरी सिनेमा जगत में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड को मात देने के लिए वंडरवुमन जैसी छवि को दर्शाते हुए एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव कंगन माई के में हवा में उड़ते हुए नजर आएगी. जाने-माने फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार और निर्देशक पराग पाटिल तथा नामचीन माही श्रीवास्तव की तिकड़ी में बनी महान पारिवारिक भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' का फर्स्ट लुक जहां सोशल मीडिया में काफी वायरल हो चुका है, वहीं अब इस फिल्म का टीजर ऑउट कर दिया गया है. बता दें कि वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स लिमिटेड बैनर के तले निर्मित की गई भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' टीजर बहुत ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर है. इसमें माही श्रीवास्तव सुर्ख लाल साड़ी पहने हुए गले में सोने का हार, बालों से लगी नाक में नथिया पहने क्रोध में हांफते हुए काली माता की विशाल प्रतिमा के सामने खड़ी है.

दूसरे सीन में वह तलवार चलाकर मारकाट करते हुए दिख रही हैं. वहीं इसमें माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की लंबी श्रृंखला दिख रही है. हरे भरे खेतों के पास सूखा वृक्ष और माता की मूर्ति काफी रोमांचक और रहस्यमय लग रही है. वहीं एक दृश्य में काले कपड़े धारण किये किसी स्त्री के हाथ सोने का कंगन दिखता है, जोकि फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई करता है. आम भोजपुरी फिल्मों से एकदम अलग हटकर बनाई गई इस फिल्म का टीजर बहुत कुछ बयां कर रहा है, जिसकी हर कोई काफी सराहना कर रहा है. लोगों का कहना है कि जब टीजर में इतना हैरतअंगेज कारनामों की झलक दिख रही है तो ट्रेलर में कितना इंट्रेस्टिंग होगा है. 

गौरतलब है कि जाने-माने फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार कृत भोजपुरी फिल्म 'माई के कंगन' पारिवारिक और सामाजिक फ़िल्म है. निर्देशक पराग पाटिल निर्देशित यह फ़िल्म अपनी सशक्त कहानी और भावनात्मक अपील के लिए जानी जाएगी. इस फिल्म से एक बार फिर माही श्रीवास्तव अपने अभिनय का एक अलग छाप छोड़ने वाली हैं. सुपरहिट फिल्म जया के बाद माही का एक और अलग तेवर इस फिल्म में देखने को मिलेगा. इस फिल्म को लेकर के माही श्रीवास्तव काफी एक्साइटेड हैं. 

रत्नाकर कुमार एवं जीतेन्द्र गुलाटी प्रस्तुत वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स लिमिटेड बैनर के तले भव्य पैमाने पर बनाई जा रही इस फ़िल्म के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. सह-निर्मात्री निवेदिता कुमार हैं. निर्देशक पराग पाटिल हैं. कार्यकारी निर्माता कुलदीप श्रीवास्तव, लेखक अरबिन्द तिवारी, डीओपी आर आर प्रिंस हैं. मुख्य कलाकार माही श्रीवास्तव, अवधेश मिश्रा, विनीत विशाल, अनीता रावत, पुष्पेंद्र कुमार, सोनी राज, आईसी मौर्य, पूजा दूबे, स्वीटी ओझा, श्वेता पांडेय, रितिक दास हैं. सिंगर इंदू सोनाली, प्रियंका सिंह, आलोक कुमार, सुगम सिंह हैं. गीतकार प्यारेलाल यादव, अमरेश भट्ट, ओम झा, राजेश पांडे, संगीतकार ओम झा हैं. एक्शन मास्टर हीरालाल यादव, कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी, आर्ट डायरेक्टर मिलिंद सिंह, एडीटर अभिनव मिश्रा, स्टिल फोटोग्राफर राम किशन, कॉस्टयूम डिजाइनर नानू फैशन डिजाइनर हैं. डीआई इंदरदेव यादव, बैक ग्राउंड म्यूजिक राजा, वी.एफ.एक्स ओमप्रकाश यादव, पोस्ट प्रोडक्शन आई फोकस (दिनेश-विजय) ने किया है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahi Srivastava, Bhojpuri Film, Kangan Mai Ke, Kangan Mai Ke Teaser, Kangan Mai Ke First Glimpse, Bhojpuri New Film, Mahi Srivastava Movie,  
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com