‘संदेशे आते हैं’ गाने के लिए सोनू निगम को मिला था फिल्मफेयर अवार्ड, सिंगर ने कर दिया था रिजेक्ट, वजह जानकर होंगे हैरान

जे.पी. दत्ता की फिल्म बॉर्डर का गाना ‘संदेशे आते हैं’, के लिए सोनू को खूब तारीफ मिली. लेकिन इसी गाने के लिए सोनू ने फिल्मफेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया था.सो

नई दिल्ली:

सोनू निगम एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही किसी परिचय की ज़रूरत है. बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड सिंगर्स में से एक के तौर पर जाने जाने वाले सोनू ने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोफेशनल सिंगर के तौर पर तब की जब उन्होंने डीडी नेशनल के शो तलाश (1992) के लिए 'हम तो छैला बन गए' गाना गाया. तीन दशकों से ज़्यादा के करियर में सोनू ने हिंदी सिनेमा में कई हिट गाने दिए हैं. जे.पी. दत्ता की फिल्म बॉर्डर का गाना ‘संदेशे आते हैं', के लिए सोनू को खूब तारीफ मिली. लेकिन इसी गाने के लिए सोनू ने फिल्मफेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया था.

ये थी वजह

सोनू निगम ने अवार्ड लेने से क्यों मना किया, इसके पीछे की वजह आपका दिमाग घुमा देगी. हुआ यूं कि जब सोनू को पता चला कि उन्हें अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो उन्होंने सीधे पूछा कि क्या उनके साथ गाने वाले सिंगर, रूप कुमार राठौड़ को भी वही अवॉर्ड मिलेगा. चूंकि दोनों सिंगर्स ने गाना गाया था, इसलिए सोनू को लगा कि दोनों ही इस पहचान के हकदार हैं.

एक पुराने इंटरव्यू में, सोनू ने एक बार इसी बारे में बात की और बताया कि उन्होंने अवॉर्ड क्यों ठुकरा दिया. उन्होंने कहा, “मैं मड आइलैंड में शूटिंग कर रहा था और मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने कहा, ‘तेरे को संदेशे आते हैं के लिए अवॉर्ड मिल रहा है', तुम्हें जाना चाहिए. मैंने पूछा रूप कुमार राठौड़ जी ने मेरे साथ गाया है, उनको नॉमिनेट किया आपने, उसने कहा नहीं, तो मैंने बोला फिर मैं अवॉर्ड लूंगा ही नहीं. एक गाने को दो लोगों ने गाया है, सोनू निगम को नॉमिनेट किया आपने, रूप जी को क्यों नहीं किया. मैंने बोला मैं आ सकता हूं तो भी नहीं आऊंगा.”

बॉर्डर 1997 में रिलीज़ हुई थी, और अब मेकर्स सीक्वल, बॉर्डर 2 के साथ वापस आ रहे हैं, जिसे अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी हैं.

संदेशे आते हैं ने बदल दी सोनू की जिंदगी

फिल्म का टाइटल ट्रैक, घर कब आओगे, मिथुन ने रिक्रिएट किया है और इसे रूपकुमार राठौड़, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने गाया है. यह गाना हाल ही में जैसलमेर के सीमावर्ती तनोट इलाके में लॉन्च किया गया था. इस इवेंट में मौजूद सोनू निगम ने वहां मौजूद BSF जवानों को संबोधित किया और अपने करियर पर इस गाने के लंबे समय तक रहने वाले असर के बारे में बताया.

उन्होंने कहा, “यह गाना (संदेशे आते हैं), यह फिल्म (बॉर्डर), यह टीम मेरे लिए बहुत शुभ रही है. मैं अब भी नहीं भूला हूं. हमने यह गाना 30 साल पहले गाया था. मैंने यह गाना 1995 में गाया था. फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी. तब मुझे गाने तो मिलते थे, लेकिन इतने ज़रूरी गाने नहीं. इस गाने ने मुझे पहली बार एक सीरियस सिंगर का टाइटल दिया. इस गाने की वजह से लोगों ने मुझ पर भरोसा किया.”

