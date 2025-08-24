Mahavatar Narsimha box office collection: 30 दिन से थियेटर्स में दहाड़ रही महावतार नरसिम्हा, कमाए इतने करोड़

Mahavatar Narsimha box office collection day 30: पीरियॉडिक एनिमेटेड ड्रामा महावतार नरसिम्हा, रिलीज के पांच हफ्तों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 30वें दिन वीकेंड में कमाल का उछाल दिखाया और 4.75 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. ट्रेड एक्सपर्ट सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने चौथे हफ्ते में ही 30.4 करोड़ रुपये कमा लिए थे, जबकि 29वें और 30वें दिन 1.85 करोड़ रुपये और 4.75 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने डोमेस्टिक सेल में पहले ही 225.35 करोड़ रुपये की इम्प्रेसिव कलेक्शन कर ली है.

महावतार नरसिम्हा थिएटर ऑक्यूपेंसी

महावतार नरसिम्हा अपने 30वें दिन पूरे हिंदी बेल्ट में दर्शकों की संख्या के मामले में स्टेबल रही. शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को, 2D वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी दर 18.94% थी. सुबह के शो स्लो स्पीड से 9.24% पर शुरू हुए, लेकिन दोपहर में बढ़कर 17.98% हो गए. शाम तक, दर्शकों की संख्या बढ़कर 22.97% हो गई, जो रात के शो के लिए 25.57% पर पहुंच गई.

हालांकि उसी दिन, 3D वर्जन ने और भी बेहतर परफॉर्म किया जिसकी कुल दर्शक संख्या 24.55% रही. सुबह के शो 11.86% से शुरू हुए और दोपहर में तेज रफ्तार पकड़ते हुए 26.51% तक पहुंच गए. शाम के शो 29.40% दर्ज किए गए, जबकि रात के शो 30.43% पर रुके, जिससे यह बढ़त जारी रही.

फिल्म ने तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भी अच्छा परफॉर्म किया. अश्विन कुमार के डायरेक्शन और जयपूर्णा दास, अश्विन कुमार और रुद्र प्रताप घोष की लिखी महावतार नरसिम्हा को इसके शानदार, पौराणिक सीन के लिए तारीफ मिली है. आदित्य राज शर्मा, हरिप्रिया मट्टा और प्रियंका भंडारी ने इस एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाजें दी हैं.