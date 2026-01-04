विज्ञापन

50 साल से नहीं बनी थीं ऐसी फिल्म, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखा घर, दांव पर लगाए पत्नी के गहने

सैयारा के शोर में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' डायरेक्ट करने में अश्विन कुमार को घर गिरवी रखना पड़ा. वहीं पत्नी के गहने भी दांव पर लगाए.

2025 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म महावतार नरसिम्हा

एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सालों बाद दर्शकों को हिंदी सिनेमा में पैन इंडिया एनिमेटेड फिल्म देखने का मौका मिला था. यह फिल्म बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को पसंद आई थी और आलम यह रहा कि सिनेमाघरों में दर्शक चप्पल बाहर उतारकर जाने लगे, क्योंकि फिल्म हमारे पौराणिक ग्रंथों और भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा पर बनी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर अश्विन कुमार को अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ा था?

सैयारा के शोर में कमाए 300 करोड़

आगे उन्होंने कहा, उस फिल्म ने मां की भक्ति की एक लहर दर्शकों के अंदर भर दी थी और मैं पैन इंडिया वैसा ही कुछ बनाना चाहता था, लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए युवा पीढ़ी को अपने ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के बारे में बताने के लिए एनिमेटेड फिल्म बनाने का फैसला लिया. ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास थी, क्योंकि फिल्म में वह अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे. मेरी पत्नी फिल्म की प्रोड्यूसर है और उन्होंने अपनी सारी कमाई, पत्नी के गहने और घर तक गिरवी रख दिया था. ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई और पैन इंडिया हिट रही.

16 करोड़ के बजट में कमाए 300 करोड़

फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, जबकि फिल्म का बजट 16 करोड़ रुपए था. फिल्म ने बॉलीवुड फिल्म 'मुफासा द लॉयन किंग' को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था, जबकि 'मुफासा द लॉयन किंग' को शाहरुख खान ने अपनी आवाज में हिंदी भाषा में डब किया था. बता दें कि इस फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को बनाने में 5 साल लगे थे.

