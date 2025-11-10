Jolly LLB 3 OTT Release: एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है जॉली एलएलबी 3, जानें कब होगी रिलीज

Jolly LLB 3 OTT release: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की सुपरहिट फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों ने खूब पसंद किया. बॉक्स ऑफिस पर भी 'जॉली एलएलबी 3' ने शानदार कमाई की. दुनिया भर में इस फिल्म ने 162.88 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया, जबकि भारत में इसका कलेक्शन 115.85 करोड़ रुपये रहा. अब इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

अब जो लोग थिएटर में फिल्म नहीं देख पाए, उनके लिए खुशखबरी है. 'जॉली एलएलबी 3' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है. खबरों के मुताबिक, यह फिल्म एक नहीं बल्कि दो प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. इसकी संभावित रिलीज डेट 14 नवंबर 2025 बताई जा रही है. आमतौर पर फिल्में थिएटर के 6 से 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर आती हैं, और यह भी उसी समय के हिसाब से फिट बैठती है.

फिल्म की कहानी दो मजेदार वकीलों के इर्द-गिर्द घूमती है. अरशद वारसी मेरठ के वकील जगदीश त्यागी बने हैं, तो अक्षय कुमार कानपुर के वकील जगदीश्वर मिश्रा के किरदार में हैं. पहले दोनों एक-दूसरे के खिलाफ केस लड़ते हैं, लेकिन बाद में एक बड़े मकसद के लिए साथ आ जाते हैं. कोर्टरूम में उनकी तीखी बहस और हल्का-फुल्का हास्य दर्शकों को खूब पसंद आया. फिल्म में सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं. सुभाष कपूर ने इसे लिखा और निर्देशित किया है. अगर आपने अभी तक यह मजेदार कोर्ट ड्रामा नहीं देखा, तो नवंबर में नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार पर जरूर देखें!

