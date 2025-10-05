11 फिल्मों में जिस सुपरस्टार के साथ किया काम, उसके जेल जाते ही माधुरी दीक्षित ने बना ली थी उनसे दूरी

माधुरी दीक्षित और संजय दत्त बॉलीवुड के वो सुपरस्टार्स हैं, जिनका नाम साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे से जुड़ना शुरु हुआ. वहीं इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया. हालांकि संजय दत्त के 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में कनेक्शन दे बाद दोनों के बीच दूरी आ गई. वहीं कथित तौर पर माधुरी दीक्षित ने सुपरस्टार से दूरी बना ली. एक इंटरव्यू में फिल्म जर्नलिस्ट और राइटर हनीफ जावेरी ने दावा किया कि एक फिल्म की पार्टी में माधुरी दीक्षित ने कोशिश की कि उनकी फोटो संजय दत्त के साथ ना खींचे, जिसे दोनों साथ में कर रहे थे और जबकि प्रोड्यूसर एक प्रेस इवेंट में दोनों स्टार्स को साथ लाना चाहता था.

मेरी सहेली को दिए इंटरव्यू में हनीफ जावेरी ने कहा, जब संजय दत्त जेल में थे. फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई. माधुरी ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया. जब संजय दत्त जेल से रिहा हुए महानता डायरेक्टर अफजल खान ने एक पार्टी रखी. माधुरी ने कहा था कि वो पार्टी में आएंगी. मैं भी वहां पर था. एक तरफ स्टेज था और दूसरी तरफ एक टेबल के साथ कुछ कुर्सियां लगी थीं. जहां मैं बैठा था. मैंने माधुरी को उनकी सेक्रेटरी के साथ एंट्री करते हुए देखा और कुछ लोग और भी थे. लेकिन स्टेज पर जाने की बजाय वह रुके और मेरे पास की सीट ले ली.

आगे उन्होंने कहा, मैंने नोटिस किया वह परेशान लग रही थे और सोचा कि वह कास्ट को ज्वॉइन करेंगे. लेकिन माधुरी और उनके ग्रुप उठे और चले गए. सभी फोटोग्राफर्स माधुरी और संजय दत्त की साथ में पहली फोटो का इंतजार कर रहे थे. मैं जानता था कि वह क्यों चली गई. वह उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहती थीं.

लेखक ने कहा कि माधुरी अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दे रही थीं. उनकी मां चाहती थीं कि वह घर बसा लें, जिसके लिए उन्होंने पहले सिंगर सुरेश वाडकर और फिर बाद में डॉक्टर श्रीराम नेने को चुना. लेकिन माधुरी की प्रॉयोरिटी सेफ्टी और संजय दत्त के कानूनी मामलों से दूर रहना था. उन्होंने कहा, वह डरी हुई थीं कि उनसे भी पूछताछ होगी.

बता दें, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त काफी समय से साथ नहीं आए थे. लेकिन कलंक फिल्म में दोनों साथ आए. हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. जबकि इससे पहले उनकी 11 फिल्में आईं, जो दर्शकों को काफी पसंद आई थीं.