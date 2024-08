मुंबई के इस थियेटर में 125 हफ्ते तक चली थी माधुरी दीक्षित और सलमान खान की ये फिल्म, 40 हफ्ते रही थी हाउसफुल

ओटीटी, टीवी चैनल्स की भीड़ आने के बाद अब एंटरटेनमेंट से जुड़े बहुत से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं. व्यूअर्स के पास अब विकल्प बहुत ज्यादा हैं. कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था. तब अच्छी फिल्में देखने के लिए टॉकीज का रुख करना ही होता था क्योंकि फिल्में बहुत आसानी से टीवी चैनल पर नहीं दिखती थीं. उस दौर में एक एक फिल्म कई कई हफ्ते तक सिनेमा हॉल में लगी रहती थीं. माधुरी दीक्षित और सलमान खान की एक फिल्म ने पूरे 125 हफ्ते तक एक थिएटर पर कब्जा जमाए रखा था. साल के लिहाज से देखें तो कह सकते हैं कि करीब ढाई साल तक ये मूवी सिनेमा घर से नहीं उतरी थी.

‘Hum Apke Hai Koun' ran for 125 weeks at Liberty Cinema, Mumbai, of which 40+ weeks had housefull shows.



Released 30 years ago in Aug 1994 pic.twitter.com/eJVCqNGtiU