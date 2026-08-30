33 साल पुराना माधुरी दीक्षित का गाना, देशभर में मचा बवाल, 32 संगठनों ने किया विरोध, 7 दिन में बिकी 1 करोड़ से ज्यादा कैसेट, अल्का- इला ने दी थी आवाज 

हाल ही में सुभाष घई ने याद किया कि 'खलनायक' के रिलीज होने से पहले 32 संगठनों ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिल्ममेकर ने तनाव कम करने का एक अनोखा तरीका निकाला. जब 'चोली के पीछे क्या है' गाने को लेकर विवाद हुआ और शिवसेना के कार्यकर्ता भी विरोध में शामिल हो गए, तो सुभाष घई ने बाल ठाकरे से संपर्क किया और उनसे फिल्म देखने का अनुरोध किया. 1993 में रिलीज हुई 'खलनायक' में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म बहुत सफल रही. हालांकि, फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचाना आसान नहीं था, क्योंकि इसके सबसे मशहूर गाने को लेकर विरोध हो रहा था और इसकी रिलीज को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं.

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रिलीज से पहले 32 संगठनों ने 'खलनायक' का विरोध किया था

टाइम्स नाउ से बात करते हुए, सुभाष घई ने 'चोली के पीछे क्या है' गाने के विरोध के बारे में बताया. फिल्ममेकर के अनुसार, पुणे और दिल्ली में महिला संगठनों सहित कई समूहों ने इस विरोध का नेतृत्व किया था. “बत्तीस संगठन इस गाने के खिलाफ थे और फिल्म की रिलीज रोकना चाहते थे. फिल्म रिलीज करवाने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा. मुझे उन सभी 32 संगठनों से मिलना पड़ा. पुणे और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, खासकर महिला संगठनों की ओर से. मैंने उनसे कहा, ‘कम से कम फिल्म तो देखिए. यह वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं. यह एक कलात्मक अभिव्यक्ति है.' लेकिन उन्होंने कहा, ‘हर कोई यही कहता है. गाना बहुत अश्लील है.'"इसके बाद घई को शिवसेना कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा. विरोध प्रदर्शन जारी रखने देने के बजाय, उन्होंने सीधे पार्टी के तत्कालीन नेता बाल ठाकरे से संपर्क करने का फैसला किया.

गाने को लेकर सुभाष घई बाल ठाकरे के पास गए

सुभाष घई ने ठाकरे से गाने के बारे में कोई राय बनाने से पहले 'खलनायक' फिल्म देखने का आग्रह किया. फिल्म निर्माता के अनुसार, ठाकरे ने फिल्म देखी और बाद में शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में इसके बारे में लिखा. “शिवसेना के लोग भी इसके खिलाफ थे, इसलिए मैं बालासाहेब ठाकरे के पास गया. मैंने उनसे कहा, ‘मेरी फिल्म खलनायक रिलीज होने वाली है. कृपया इसे एक बार देख लें.' उन्होंने फिल्म देखी और अगले दिन शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में लिखा कि लोग इसका जैसा चाहें वैसा अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है और ‘चोली के पीछे जो है, सो है.' उन्होंने पूरी शिवसेना को फटकार लगाई. इससे माहौल बदल गया."

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कभी भी इस गाने को अश्लील नहीं माना

घई ने कहा कि जब 'चोली के पीछे क्या है' गाने को रिकॉर्ड और शूट किया गया था, तो टीम ने इसे अश्लील नहीं माना था. उन्होंने इसे एक लोक गीत के रूप में देखा और माना कि कहानी में इसका एक खास मकसद था. “मुझे डर था कि सेंसर बोर्ड इस गाने को काट देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. जब हमने इसे रिकॉर्ड और शूट किया, तो किसी को भी यह अश्लील नहीं लगा. हमने इसे एक लोक गीत के रूप में देखा. बिहार के कुछ हिस्सों में, महिलाएं एक साथ ऐसे गाने गाती हैं — चाचियां, भतीजियां, सभी. फिल्म की स्थिति को देखते हुए, वह गाना मेरे लिए महत्वपूर्ण था." विरोध-प्रदर्शनों, कानूनी चिंताओं और रिलीज को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, 'खलनायक' आखिरकार सिनेमाघरों तक पहुंची और बड़ी सफल रही.