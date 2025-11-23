58 की माधुरी दीक्षित ने चोली के पीछे क्या है गाने पर किया ऐसा डांस, फैंस कहेंगे- धक धक गर्ल का नहीं मुकाबला

माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल कहा जाता है, जिन्होंने बॉलीवुड के कई गानों में अपने डांस से फैंस का दिल जीता है. वहीं 58 साल की उम्र में भी वह अपने डांस से फैंस को हैरान कर रही हैं. ऐसा ही कुछ एक वायरल वीडियो का है, जो US के बिजनेसमैन राजू रामलिंगा मंटेना की बेटी, नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन का बताया जा रहा है. दरअसल, उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग चल रही है, जिसमें अभी तक रणवीर सिंह, जान्हवी कपूर, कृति सनोन और शाहिद कपूर जैसे सेलेब्स परफॉर्म कर चुके हैं. जबकि जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर जैसे हॉलीवुड स्टार्स मेन वेडिंग फंक्शन में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे.

चोली के पीछे क्या है पर माधुरी दीक्षित ने किया डांस

इसी ग्रैंड वेडिंग से माधुरी दीक्षित का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने 32 साल पुरानी फिल्म खलनायक के फेमस गाने चोली के पीछे क्या है पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस धक धक गर्ल पर प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं.

'मिसेज देशपांडे' में नजर आएंगी माधुरी दीक्षित

वर्कफ्रंट की बात करें तो 'धक-धक गर्ल' अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अब फैंस को 'साइको किलर' बनकर डराने के लिए तैयार हैं. दरअसल, हाल ही में माधुरी दीक्षित की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 'मिसेज देशपांडे' का टीजर सामने आया है, जिसमें माधुरी के दो चेहरे देखने को मिले. 20 सेकेंड के टीजर में सस्पेंस म्यूजिक के साथ माधुरी शीशे के सामने बैठकर संवर रही है, लेकिन तभी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वे सीधा कैदी के रूप में सामने आती हैं.

साइको किलर बनेंगी धक धक गर्ल

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'मिसेज देशपांडे' की कहानी एक फ्रांसीसी सीरीज से प्रेरित है, जिसमें पुलिस साइको किलर्स को पकड़ने के लिए दूसरे साइको किलर को हायर करती है, जिससे वे उनकी मानसिकता को समझ कर उन्हें पकड़ सकें. माना जा रहा है कि इस सीरीज में भी माधुरी ऐसी ही साइको किलर बनी हैं, जो अपनी मानसिकता के बलबूते पर पुलिस की मदद करती हैं. इसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.